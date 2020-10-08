Dünya genelinde Covid-19 vaka sayısı 36 milyon 383 bini aştı

Amerika Birleşik Devletleri'nde vaka sayısı yedi buçuk milyonu, can kaybı 212 bini geçti. Başkan Donald Trump bir video mesajı yayınlayarak, kendisine verilen "antikor kokteylinin" çok etkili olduğunu belirti, "Hastanedeyseniz ve kendinizi kötü hissediyorsanız bu ilacı bedavaya alabileceksiniz" dedi. Trump, "Bu hastalığın bana tanrının bir lütfu olduğunu düşünüyorum" ifadesini kullandı. Aşı çalışmalarına ilişkin de bilgi veren Trump, "Seçimden önce bunu yapmalıydık ancak işin içine siyaset girdi. Seçimden sonra aşımız olur" diye konuştu.

İngiltere'de bir günde 14 bin 500'den fazla yeni vaka tespit edildi. Vaka sayısı 530 bini aştı. 42 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği ülkede hastane başvuruları bir günde yüzde 25 artarak dört ayın en yüksek seviyesine ulaştı.

İtalya'da Başbakanı Conte, vakalardaki artış üzerine ülke genelinde 15 Ekim’de sona erecek OHAL’i 31 Ocak 2021’e kadar uzattıklarını açıkladı. Başbakan, maske takmanın açık alanları da kapsayacak şekilde genişletilmesi ve buna uymayanlara yönelik 400 eurodan bin euroya kadar para cezası öngören yeni bir kararname çıkardıklarını da duyurdu.

İran'da günlük can kaybı sayısı 239 ile rekor kırdı. Vaka ve can kaybı sayısındaki artış sonrası İran hükümeti yeni kısıtlamalara hazırlanıyor. Cumartesi gününden itibaren Tahran’da maske takmak zorunlu olacak.

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun eşi Sara Netanyahu ise koronavirüse karşı getirilen kısıtlamalara uymamasıyla gündemde. Sara Netanyahu'nun maske takmaya teşvik eden bir kamu spotu videosu için, evine kuaför çağırarak, kısıtlamaları ihlal ettiği iddia ediliyor. İsrail'de geçen ay koronavirüs önlemleri kapsamında kuaför salonları ve berber dükkanları, kapatıldı. İnsanlara temel ihtiyaçları dışında evden çıkmamaları söylendi.

Kaynak: AA