Dünya Gıda Günü'nde "Sıfır Açlık" hedefi tutmadı

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), kuruluş tarihi olan 16 Ekim 1945’e ithafen, 16 Ekim tarihini her yıl "Dünya Gıda Günü" olarak 150'den fazla ülkede çeşitli etkinliklerle kutlanıyor.

Bu yılki Dünya Gıda Günü'nün amacı, "Sıfır Açlık" hedefine ulaşmak ve yetersiz beslenmeyi ortadan kaldırmak için kamu, özel sektör, sivil toplum örgütleri ve akademinin bir araya gelip, bu hedefin hala mümkün olduğunu tüm dünyaya hatırlatmak ve açlık konusunda farkındalığı artırmak olarak belirlendi.

Günümüzde dünyada açlıkla burun buruna yaşayan insan sayısı gün geçtikçe artıyor. BM Gıda ve Tarım Örgütünün raporunda belirtildiği üzere 2015 yılına göre açlık çeken insan sayısı 2016 yılında 38 milyon kişi arttı. Ayrıca yeryüzünde 800 milyondan fazla insan yiyecek bulmak için mücadele ediyor.

Dünyada her insana yetecek kadar gıda üretilmesine rağmen her dokuz kişiden beri kronik açlık çekiyor. Dünyada Gıda Güvenliği ve Beslenmenin Durumu Raporu 2018’e göre 201T de, kronik yetersiz beslenme sorunu yaşayan kişi sayısı; 2016’ya göre 17 milyon artarak 820 milyonu geçti..

Açlık çeken insanların yarısından fazlası, çatışmalardan etkilenen ülkelerde yaşıyor. Beş yaşın altında 151 milyon çocuk yetersiz gıda tüketiminden dolayı yeterince gelişmemiş durumda. Aynı zamanda 1,9 milyar kişi aşırı kilolu. Bu kişilerin 672 milyonu obez. Obezite sorunu; hastalık ve ölüm riskini arttırıyor.

Kaynak: Ajanslar