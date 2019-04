Dünya liderlerinden peş peşe Sri Lanka mesajları

Paskalya ayinleri esnasında Kochchikade'de St. Anthony, Katana'da St. Sebastian ve Batticaloa'da bir kilise ile başkent Colombo'da beş yıldızlı Shangri-La, Cinnamon Grand ve Kingsbury otellerine saldırı gerçekleştirilmişti.

185 kişinin yaşamını yitirdiği saldırıların ardından sokağa çıkma yasağı ilan edilirken Dünya liderleri saldırıları kınadı ve birlik çağrısında bulundu.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sri Lanka'daki terör saldırısının terörün her türüyle kararlı bir mücadelenin gereğini bir kez daha ortaya koyduğunu belirtti.Yapılan yazılı açıklamada, "Dini mabetlerde de gerçekleştirilen insanlık dışı bu saldırıyı nefretle kınıyorum ve en sert biçimde lanetliyorum. Bu barbarca saldırı, terörün her türüyle kararlı bir mücadelenin gereğini bir kez daha ortaya koymuştur. İnsanlığın ve küresel barışın ortak düşmanı olan teröre karşı SriLanka ile dayanışma içinde olacağımızı ifade ediyorum. Bu menfur hadiseden dolayı Sri Lanka halkına ülkem ve şahsım adına taziyelerimi sunuyor, yaralılara acil şifalar diliyorum" sözlerine yer verildi.

Rusya lideri Vladimir Putin, Paskalya Bayramı kutlamaları esnasında terör saldırılarına sahne olan Sri Lanka’nın Devlet Başkanı Maithripala Sirisen’e başsağlığı dileklerini ileterek, “Ülkenizin kentlerinde düzenlenen terör saldırılarının trajik sonuçları nedeniyle içten başsağlığı dileklerimi kabul edin. Rusya’nın, uluslararası terörizm tehdidiyle mücadele konusunda Sri Lanka için eskiden olduğu gibi hala güvenilir bir ortak olduğunu yeniden belirtmek isterim” dedi.“Paskalya kutlamaları sırasında işlenen bu gaddarca suçun emrini verenlerin ve faillerinin hak ettikleri cezayı alacaklarını umuyorum”diye devam eden Rusya lideri, “Rusya’da (saldırılarda) hayatlarını kaybedenlerin aileleri ve yakınlarının acısını paylaşıyor, yaralıların bir an önce iyileşmelerini diliyoruz” dedi.

ABD Başkanı Donald Trump sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada Sri Lanka’da kilise ve otellere düzenlenen terör saldırılarında hayatını kaybedenler için Amerikan halkının taziye dileklerini iletti.

Trump'ın saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısını yanlışlıkla "en az 138" yerine "en az 138 milyon" olarak yazması ise kullanıcıların tepkisini çekti.

İngiltere Başbakanı Therasa May de saldırılara tepkisini Twitter üzerinden ifade etti. May attığı tweette, saldırıları "korkunç" olarak nitelendirerek taziye dileklerinde bulundu. May, "Hiç kimsenin ibadetini ederken bir daha korku duymaması adına dayanışma içinde olmalıyız" diye konuştu.

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Sri Lanka'da kiliseleri ve otelleri hedef alan terör saldırıları sonucunda çok sayıda sivilin hayatını kaybetmesinden ötürü duyulan üzüntü belirtilerek, "Paskalya ayininin yapıldığı bir günde kiliseleri hedef alan bu alçakça saldırı kasıtlı bir provokasyon eylemidir" ifadesi kullanıldı. Bu saldırının, Yeni Zelanda'da camide ibadet eden Müslümanlara karşı gerçekleştirilen terör saldırısından hiçbir farkı olmadığı vurgulandı.

