Dünya Müslüman Alimler Birliği: Mısır'ın idam kararları zalimce

Dünya Müslüman Alimler Birliği Genel Sekreteri Ali Karadaği, "Mısır'ın (idam) kararları zalimce bir uygulama. İdam edilen mahkumlar karara rağmen daha önce cezaevinde işkence gördü. Bu, insanlık suçu kapsamına giriyor" açıklamasında bulundu