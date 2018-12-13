Dünyanın bağırsaklarına yolculuk

Bu tamamen farklı bir gerçeklik. Yerin 1,5 kilometre altında neler oluyor?

Yerin altına girdiğiniz andan itibaren artık hangi ülkede olduğunuz hiçbir anlamı yok. Milliyetiniz yada hayat hakkındaki görüşleriniz önemini kaybediyor.Yerin altına girdiğinizde siyaset hakkında konuşma arzunuz yok oluyor. Tüm bu argümanların ne kadar anlamsız olduğunu anlıyorsunuz. Bu duygular dünyanın bin 500 metre altına indiğinizde ortadan kalkar.

Ukrayna’nın Krivoy Rog şehrine uzaktan baktığınızda her şey normal görünüyor. Kazakistan ya da Sovyet sonrası kurulan herhangi bir ülkenin sanayi şehri görüntüsündedir.

Krivoy Rog madeni bugünlerde Ukrayna turizminin popüler yeri haline geldi.

Maden girişinde inançlı işçiler için bir şapel bulunuyor. Madencilik mesleğinin tehlikeli doğasının farkında olmanın ve sığınmanın göstergesi olarak.

Tıbbi muayene ve koruyucu giysiler giydikten sonra kişisel kurtarma ekipmanı, bir batarya ve el feneri alarak yola koyuluyor insanlar.

Uzun koridorlardan ilerleyerek asansöre biniyorlar. Aşağı indikçe basınç düşüyor. Kulaklarınızdaki tıkanma ağzınızı kapatıp yutkunduğunuzda geçmesi gerekiyor. Geçmiyorsa vücudunuzda bir çeşit iltihaplanma var demektir.

Yüksek voltajlı elektrik kablolar tepenizde sürekli dikkatli olun uyarıları yapılıyor. Başınızın üstünde elektrik kabloları ayağınızın altında su. Alınan düşük ücretlerle bir araya gelince kimsenin burada olmaya pek gönüllü olamadığı anlaşılıyor.

Yeryüzüne geri döndüğünüzde dünyaya daha farklı bakıyorsunuz.

Kaynak: www.dunyabulteni.net



Güncelleme Tarihi: 13 Aralık 2018, 12:28