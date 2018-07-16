Dünyanın gözü bugünkü Trump-Putin zirvesinde

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ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de bugün resmi olarak ilk kez teke tek bir araya geliyor. Transatlantik ilişkilerdeki gerginliğin Brüksel'deki NATO zirvesinde bir kez daha su yüzüne çıktığı bir dönemde gerçekleşecek buluşmada verilecek mesajlar merakla bekleniyor.

28 YIL SONRA, AYNI YERDE ZİRVE

Yıl 1990, yer yine Helsinki’de başkanlık sarayı. Soğuk Savaş bitmekte, bu kez görüşen liderler ABD adına George W. Bush, Sovyetler Birliği adına Mihail Gorbaçov’du. 28 yıl sonra aynı yerde yine aynı önemde bir zirve gerçekleşiyor... Zirveninkinden önce, Helsinki’nin önemini vurgulayalım. Finlandiya tarihi ve konumu itibariyle, Soğuk Savaş sürecince ABD ve Sovyetler arasında hep tarafsız bölge olarak görülmüştü. Öyle görünüyor ki anlamını hala yitirmiş değil. Bu noktada Finlandiya’nın AB’ye üye olduğunu ama NATO’nun dışında kaldığını hatırlatmakta fayda var.



BAŞ BAŞA İLK TEMAS

Bu Putin’le Trump’ın ilk görüşmesi değil. Daha evvel iki kez, uluslararası zirvelerin çatısı altında temas ettiler. Ama bu zirve, ikilinin resmi olarak, teke tek ilk görüşmesi. İki liderin, özellikle de Trump’ın birbirine karşı duyduğu “beğeni”yse zirveyi daha da ilgi çekici kılıyor. Altını çizelim: Görüşmeyi organize eden taraf Trump.

ZİRVE ÜZERİNDEKİ GÖLGE

Aslında büyük bir gölge ve etrafındaki sayısız bağlantılı gölgeler iki liderin zirve boyunca arasında olacak. Büyük gölge Trump’ın göreve geldiği 2016 seçimlerinde Rusya’nın parmağı olduğu şüphesi. Bununla ilgili açılmış bir soruşturma, atanmış özel bir savcı var. Konuyla ilgili son önemli gelişme özel savcı Robert Mueller’in seçimi etkiledikleri gerekçesiyle 12 Rus istihbarat yetkilisi hakkında hazırladığı iddianame.

TRUMP PUTİN’LE ARKADAŞ OLMAYI UMUYOR

Peki iki lider ne istiyor? Rus lidere olan ilgisini hiçbir zaman gizlemeyen Trump kendi ifadesiyle Putin’le arkadaş olmayı umuyor.

RUS TARAFINDA ÇEKİNCELİ İYİMSERLİK

Temkinli ve mesafeli dış politikasıyla bilinen Putin için de aslında benzer şeyler geçerli. Trump yönetimiyle bir momentum yakalayabileceklerini düşünüyor ama yine de çok emin değil. Çekinceli bir iyimserlik söz konusu.

MASADA NE VAR?

İletişim kanalı kurmak, “Seçimlere müdahale ettin mi?” demek, yaptırımlar, Suriye’de çatışmanın önüne geçmek ve ABD'nin bir diğer hedefi de Moskova’yı İran’ın etkisinin kırılması yönünde ikna etmek.

Güncelleme Tarihi: 16 Temmuz 2018, 08:23