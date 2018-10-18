Dünyanın konuştuğu olayla ilgili açıklama

Banksy geçen hafta bir müzayede evinde yapılan açık artırmada kendini 'kısmen' imha eden 'Balonlu Kız' adlı eseri hakkında bir açıklama yaptı. Banksy eserin aslında tamamen parçalara ayrılmasını hedeflediğini ancak işlerin yolunda gitmediğini söyledi. Sanatçı müzayede evinin söz konusu eylemle ilgisi olmadığını da kaydetti.

Çerçeve içine gizlenmiş doğrama makinesi marifetiyle kendini 'kısmen' parçalayan eser 1.04 milyon sterline satılmıştı. Banksy’nin eylemi, sanat dünyasında şaşkınlık ve heyecan oluşturmuştu.

Ancak kimliği belirsiz İngiliz sokak sanatçısı Banksy eylem sırasında işlerin sanıldığı gibi yolunda gitmediğini açıkladı.

Kaynak: www.dunyabulteni.net

Güncelleme Tarihi: 18 Ekim 2018, 12:37