Emirates, A 380 siparişlerini düşürüyor

Emirates Hava Yolları, uçak siparişlerini düşürdü. Şirket yetkililerinin bugün açıkladığı anlaşmaya göre uçak siparişleri 162’den 123’e düşürüldü.

Ayrıca Airbus ile 21 milyar 600 bin dolar tutarında yeni bir anlaşma imzalandı. Buna göre Emirates, 40 adet A330-900 ve 30 adet A350-900 alacak.

A 380’nin en büyük müşterilerinden olan Emirates, 019’dan 2021’in sonuna kadar 14 adet A380 daha teslim alacak.

EMİRATES HAVA YOLLARI

1980’li yıllar havayolu şirketleri için Ortadoğu’da çok hareketli yıllar olarak gösteriliyor.

Hareketli yılların sonucu olarak gösterilen Emirates; 1985 yılında Dubai Yatırım Ortaklığı ve BAE hükümetinin iş birliğiyle kuruldu.

10 milyon dolar başlangıç sermayesi ile yola çıkan şirket; ilk uçakları olarak Boeing 737-300 ve Airbus A300B4-200’ü kullandı.

Emirates gibi büyük kapsamlı bir havacılık şirketinin kurulmasında sermaye desteği kadar teknik alt yapısı da güçlü bir şekilde tesis edildi.

EMİRATES'E PAKİSTAN HAVA YOLLARI DESTEĞİ

Bu konuda daha tecrübeli olan Pakistan Havayolu Şirketi; uçakların teknik bakımı-donanımı ve yönetim-idare danışmanlığı gibi konularda Emirates’e büyük destekler verdi ve ilerleyen yıllarda daha sağlam bir yapı oluşturulmasına önemli rol oynadı.

Kaynak: www.dunyabulteni.net

Güncelleme Tarihi: 14 Şubat 2019, 09:35