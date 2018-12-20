Enigma Çağı Nedir? Enigmatik dönemde ne olur?

Dünya genelinde etkin olan güçler tarihsel dönemleri 108 yıllık periyotlara ayırıyor. 3 dönemden oluşan bu dönemler 36 senelik periyotlara ayrılıyor. 1989 yılı ile 2097 arasına tekabül eden Enigmatik dönemde dünyada olup bitenleri bir de bu gözle izleyin.

İlk 36 yıllık dönem toplumların algılarını sabit bilgilerle doldurulur. Örneğin belirlenen bir kişi ilk dönemde çok vatansever ilan edilirken ikinci 36’ık dönemde bir önceki dönemin tam zıttı bilgiler piyasaya sürülerek toplum algıları bozulur. Sosyal toplumda ortaya çıkan ikilik ardından kutuplaşmayı ve akabinde de çatışma ortamını oluşturur.

En önemli ve vurucu son 36 yıllık dönemde ise haritaların yeniden çizilmesi konuşulmaya başlar. Gizli anlaşmalar yeni çizilen sınırlar paylaşılan enerji kaynakları, hepsi bu dönemde gerçekleşir.

Süper güçler, krizlerden beslenen ve güçlenen yeni şirketler palazlanırken algıları ile oynanan halk toplumdaki kutuplaşmanın sosyal yaraları ve ekonomik krizlerle baş başa kalır.

