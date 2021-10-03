Evlendiği Günün Ertesinde Şehid Edildi: Türkmen Dağı Şehidine Ağlıyor

Dış güçlerin güdümünde İdlib’de sıklıkla gündeme gelen suikastlar Türkmen Dağı’na da sıçradı. Türkmen Dağı’nda gerçekleştirilen bu ilk suikast, bölgedekilerin de huzurunu kaçırmış durumda. Evlendiği günün ertesi günü şehid edilen Umut Aslan’ın (24) cansız bedenine ulaşan emniyet güçleri, geniş çaplı bir soruşturma başlattı.

“Olayın Failleri En Kısa Zamanda Adalet Karşısına Çıkarılacaktır”

Heyet-i Tahrir-u Şam’a bağlı Emniyet yetkilisi, soruşturmanın çok yönlü olarak sürdürüldüğünü, katiller hakkında sağlam delillere ulaşıldığını ve yakalanmalarının an meselesi olduğunu belirtti.

Olayın yaşandığı Saldır köyünde incelemede bulunan emniyet birimleri, cinayetin araştırılmaya devam edildiğini ve suikastla ilgili bilgilerin soruşturmanın sıhhati açısından gizli tutulacağını bildirdi.

Emniyet yetkilisi yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Şehid kardeşimizden Allah kabul etsin. Bu çıkılan kutlu yolun düşmanı hain ve sinsidir. Bugün Ebu Abdullah kardeşimize yapılan suikasttan bunu bir kez daha anlamış bulunuyoruz. Hiçbir mazlumun kanını yerde bırakmayan hesap sorucu Yüce Allah kendisi için seçtiği şehid kullarının da elbette kanını yerde bırakmaz ve bizzat sahip çıkar. Yüce Allah bir Kudsi Hadiste: “Ben sevdiğim kuluma savaş açana bizzat savaş açarım.” buyuruyor. Allah sevdikleri arasından şehidler edinir. Biz kimseyi Allah katında temize çıkarmıyoruz. Ancak soruşturma esnasında bu kardeşimizin birçok güzelliğini de haber aldık ki Allah onu ikramların en güzeli ile mükâfatlandırsın diye dua ediyoruz.

Allah’ın sevdiklerine, müminlere savaş açanlar Allah’a savaş açmışlardır ki O’nunla savaşan yenilmeye mahkûmdur.”

Soruşturmanın gidişatı hakkında da bilgi veren yetkili şunları söyledi: “Arkadaşlarımız gerekli çalışmaları yaptılar. Bir ipten yola çıkarak büyük ipuçları elde ettik hamdolsun. Allah’ın izni ile olayın failleri en kısa zamanda yakalanarak adalet karşısına çıkarılacaktır. Katillerin yakalanması an meseledir. Soruşturmanın salahiyeti açısından size ancak bu kadarını söyleyebilirim.”

Türkmen Dağı Şehidine Ağlıyor…

Suikasta uğrayarak şehid edilen Ebu Abdullah künyesi ile tanınan Umut Aslan’ın şehadet haberini alan silah arkadaşları ve bölge halkı büyük üzüntü duyduklarını dile getirdiler. Konuyla ilgili konuşan Ebu Seleme şunları söyledi: “Kardeşimizden mertlik, cesaret ve takva gördük. Allah ona cennetin en güzel yanını versin. Gerçekten Şehid kelimesini hak ediyor. Düşman onu önden vuramadı, kalleşçe arkasından sıktı. Vallahi o baş eğmedi. Kendisini bulduğumuzda bile yüzü toprağa değmemişti… Güzel bir kardeşti. Tanıdığım en temiz mücahiddi diyebilirim.“

Bir başka silah arkadaşı da kendisi için şöyle konuştu: ”Ebu Abdullah çok sinirli bir kardeşti. Ancak tevazusu sinirinin önüne geçmişti. Sinirlenince dahi asla kalp kırmamaya dikkat eden nadir kimselerdendi. Motorunu alır çıkar öfkesi geçince gelirdi. Hatta özür dilerdi. Bir keresinde haklı olduğu bir meselede üzerine gittiler. Aldı motorunu çıktı. Sonra döndü ve o kardeşten özür diledi, helalleştiler. Dedim ki: ‘Sen neden özür diledin. O dileseydi…’ Dedi ki Allah Resulü şöyle buyuruyor: ‘Küsenlerden en hayırlısı önce barışandır.’ Ben hayırlı olmayayım mı? Sonra Allah Resulü (s.a.v) diyor ki: ‘Haklı olduğu halde husumeti kesen kimseye Allah cennetin ortasında ev vermeye kefilim.’ diyor. Evimiz de mi olmasın? diyerek güldü. Düşünün bu insana haddi aşan azgın ve şerir kullardan başka kim düşmanlık duyabilir ki?”

Onun Hakkında Söylenenler

Evlendiği günün ertesi günü şehid edildi.

Ebu Abdullah bir evin tek oğluydu. Babasız büyümüştü. Annesini ve kız kardeşini Bursa’da bırakarak bu şanlı yola çıktı. “Ben yetim büyüdüm kimse yetim büyümesin. Müslüman kadınları dul kalmasın…” diyordu. Daha önce hiç evlenmemiş olmasına rağmen dul ve iki yetimli bir bayanla evlendi. “Neden böyle bir tercihte bulundun?” dediğimiz de “Ağabey, yetimin saçlarını okşamak günahları sildirirken yetim babası olmak ne kadar sevaptır kim bilir?” diyordu.

Evlendiğini duyan bir dernek yetkilisi kendisine yük olmaması için iki yetime de sponsor olacaklarını söyleyince, “Onların babası benim, ben muhtaç etmem inşallah. Siz başkasına yardımda bulunun, olmaz mı?” dedi.

Pazar gecesi nikâhı kıyılan Umut Aslan, eşinin evinde sadece bir gece geçirebildi. (20 Ekim 2020) Salı günü 20:30’dan sonra kendisinden haber alınamayan Umut Aslan, o gece sırtından ve boynundan vurularak şehid edildi.

“Hamd Olsun, Allah’ın Dinini Tanıdık ve Cahiliyeyi Terk Ettik”

Umut Aslan Kimdir?

Aslen Ahıska Türkü olan 1996 doğumlu Umut Aslan, yetim ve yoksul olarak büyümüştür. Gençliği Milliyetçi hareket içerisinde geçen Ebu Abdullah hidayete erdikten kısa bir sonra Türkmen Dağı’na cihada gitmeye karar verdi. İslam hakkındaki fikir ve bilgileri orada şekillenen Ebu Abdullah, İslam Dağı Taburu’nda Esed ve Rus birliklerine karşı mücadele verdi. 4 yıldır Cebeli Ekrad’da ve Türkmen Dağı’nda düzenlenen hemen hemen tüm operasyonlara eksiksiz katılan Umut, gösterdiği başarılar ile de silah arkadaşları arasında sözü edilen biri oldu. Ebu Abdullah, elinden geldiğince bütün çatışmalara katılmaya çalışıyor hatta operasyon düzenleyen başka gruplara da katılıyordu. Ağır makineli kullanan Ebu Abdullah en son Rus Kanası tarafından elinden vuruldu. İki parmağını kullanamayan Ebu Abdullah, “tetiği çekecek parmak duruyor ya!” diye hamdını dile getiriyordu. Tedavisi tamamlanmadan -elindeki demirler çıkarılmadan- operasyona katılan Ebu Abdullah, şehid olabilmek için silah arkadaşlarından sürekli dua istiyordu.

Silah arkadaşlarından biri onun hakkında şöyle dedi: “Allah razı olsun. Ahlaklı saygılı bir mücahiddi. Şam topraklarında böylesi nadir görülür. En son 3 ay önce bana, dünyanın kirli pazarından sıkıldığını ve Allah’a kavuşmak istediğini söylemişti. Ve Yüce Allah 3 ay sonra onun duasını kabul etti ve inşaallah şehid oldu.”

Ebu Abdullah sözünü tuttu…

Allah Teâlâ Ahzab Suresi 23. Ayet-i Kerimede şöyle buyurur: “Müminlerden öyle adamlar vardır ki, Allah’a verdikleri söze sadık kaldılar. İçlerinden bir kısmı verdikleri sözü yerine getirmiştir (şehid olmuştur). Bir kısmı da (şehid olmayı) beklemektedir. Verdikleri sözü asla değiştirmemişlerdir.”

Geride 1 günlük eş, yeni babalarına da ne olduğunu bilmeyen ikinci kez yetim kalan iki yetim ile Bursa’da bir anne ve bir kız kardeş bıraktı… Allah kabul etsin güzel insan… Sen gerçekten güzel bir insan ve gözü pek bir savaşçıydın.

Türkmen Dağı Şehidi yine Türkmen Dağı’na defnedildi…

Şehidin cenazesi yapılan incelemelerin ardından, Saldır Köyü’ne defnedildi.

Allah şehadetini kabul etsin.