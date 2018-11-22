Evsizlerin profili değişiyor:

Avustralya'da evsizliğin yüzü değişiyor. Evsiz insanlar uzun zamandır uyuşturucu bağımlıları, alkolikler ya da kendisi için yeterince çabalamayan insanlar olarak tasvir ediliyordu. Fakat her geçen gün Avustralyalı aileler arasında yaşanan şiddet sonrası sokakta yaşayan insan profiline çocukları ile birlikte yaşayan anneler katılıyor.

Ülkede yaşayan evsiz insanlar arasında otomobillerde çocuklarıyla yaşayan boşanmış anneler artmaya başladı.

Biri 6 diğeri 8 yaşlarındaki oğulları ile birlikte arabasının içinde yaşayan Deb isimli bayan aile içi şiddet kurbanıydı. Onu sokakta gördüyseniz, evsiz olduğunu asla bilemezdiniz. Kendisini ve oğullarının iyiliğini ve onurunu koruyabildi. Onları gün içinde yerel bir fast-food restoranına götürüyor, yüzlerini temizliyor, dişlerini fırçalıyor ve okula götürüyor.

Kendisine teklif edilen çocuklarını bir sığınağa yerleştirme tekliflerini reddeden Deb, oğullarını bir sığınağa maruz bırakmak istemediğini söyleyerek teklifi reddetti. "Oğullarım benim dünyam diyen anne, onlar için en güvenli yer benim yanım diyor.

İstatistiklere göre Avustralya'da yaklaşık 116 bin 400 sokakta yaşayan insan bulunuyor. Bunun şimdiye kadar görülen en yüksek rakam olduğu belirtiliyor.

İşiniz ve paranız yok diye çocuklarınızdan ayrılır mısınız?

Eşiniz ile dünyalarınız birbirinden ayrıldıysa ve birdenbire kendinizi sokakta bulduysanız, bir geliriniz yoksa, kirasını ödeyebileceğiniz bir eviniz yoksa, çocuklarınızın götürülmesini ister misiniz? Ya da aileni ne olursa olsun bir arada tutmak ister misin?

Çocukları ebeveynlerinden almanın ve onları bakımları için yabancılara teslim etmenin ne kadar doğru olduğu ülkede şu sıralarda gündeme oturan bir konu.

Yeni verildikleri koruyucu ailelerin onların yeni ebeveynleri olduğunu düşünmeli miyiz?

Bekar bir anne ya da aile evsiz olma noktasına geldiğinde, ana hedefi, sahip oldukları tek şey olan evlatlarını birlikte tutmaya çalışmaktır.

Açıkçası, çocuklarla birlikte evsiz kalmak, bütün tarafları son derece hassas bir duruma sokar. Ebeveynlerin stres düzeyleri daha da kötüleşir ve karşılaştıkları karmaşıklıklar ortalama bir insan için oldukça zor olabilir.

Onları yiyecek ve konutla destekleyebilecek organizasyonlara erişmek zorunda kalacaklar.

Kimsenin hayatının planladığı gibi gitmeyebileceği dünya

Ev nedir?

Aile içi şiddet artışında, özellikle kadın ve çocuklar evsiz kalıyor. Kadın ve çocuklar için temin edilen sığınaklar bir çok kişi tarafından tercih edilmiyor.

Geçici bir barınaktan ziyade sokkata yaşayanlar araçlarının veya çadırın güvenliğini seçiyor.

Sormamız gereken soru, evin tanımı nedir? Bir ev dört duvar ve bir çatı mı, yoksa sizin durumunuza ve ailenizin ihtiyaçlarına en iyi uyum sağladığınız yer mi?

Aile içi şiddetin artması ve kiraların yüksekliği, inançlarımızı sorgulamaya, öfkemizi dinginleştirmeye ve konunun karmaşıklıklarının farkına varıp çözüm bulmaya yönlendirmeli.

Kaynak: www.dunyabulteni.net