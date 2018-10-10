Fener Rum Patrikhanesi’nde Kiev görüşülüyor

Fener Rum Patrikhanesi'nin aylık istişare toplantısında dünyanın farklı yerlerinden toplantıya katılan patrikler, Fener Rum Patrikhanesi ev sahipliğinde bir araya geldi. Avusturya Metropoliti Arsenios, toplantının konusuyla ilgili basına yaptığı açıklamada, Kiev Patrikhanesi'nin bağımsızlığının tanınması konusunu görüştüklerini belirtti. Arsenios, "Zamanı gelince Kiev ile ilgili kararı açıklayacağız. Bu kararı vermek Patrikhanenin hakkıdır. Rusya ve Ukrayna arasında problem oluşsun istemiyoruz. Biz barıştan yanayız." dedi.

Toplantının ikinci gününde, Fener Rum Patriği Bartholomeos, Urla Metropoliti Pandeleimon, İtalya ve Malta Metropoliti Genadyos, Almanya Metropoliti Augustin, Tranupolis Metropoliti Yermanos, New Jersey Metropoliti Evangelos, Rodos Metropoliti Kirilos, Kore Metropoliti Ambrasyos, Singapur Metropoliti Konstantinos, Rethimno Metropoliti Efgenios, Avusturya Metropoliti Arsenios, Simi Adası Metropoliti Hrisostomos ve Chicago Metropoliti Natanael katıldı.

Patrikhanede yapılan toplantıda Kiev'in bağımsızlığına yeşil ışık yakılabileceği yorumları yapılıyor.

FENER RUM PATRİKHANESİ DİRENİYOR

Ukrayna Ortodoks Kilisesi’nin Moskova’daki Rus Ortodoks Kilisesi'nden bağımsızlığı girişiminden yana tavır alan İstanbul Fener Rum Patrikhanesi, bu konuda Rusya'dan gelen baskılara direneceğini açıklamıştı.

İstanbul Fener Rum Patrikhanesi'nden bir yetkili, Rus Ortodoks Kilisesi'nden kendilerine ulaşan ve Ukrayna Kilisesi’nin bağımsızlık talebiyle ilgili görüşmeler başlatmaya çağıran mektubu incelediklerini ve kısaca yanıtlayacaklarını ifade etmişti.

Yetkili, yanıt mektubunun içeriğine ilişkin soruyu da, Ortodoks kiliselerinin konuyu tartışmaları için toplanmalarından yana olmayacaklarını, ayrıca Ortodoks kiliseleri arasında birliğin gerekliliğine vurgu yapacaklarını vurgulamıştı.

Kaynak: www.dunyabulteni.net

Güncelleme Tarihi: 10 Ekim 2018, 15:44