Fransa'da bacaksız bebek doğumları yine başladı, Talidomid suçlanıyor

Hitler'in soykırım ilacı olarak bilinen Talidomid'in sebep olduğu sakat doğumlar uzun bir aranın ardından Fransa'da yine baş gösterdi.

Ağır biçimde deforme olmuş ya da eksik bacaklarla doğan bebeklerle ilgili olaylara ilişkin endişelerini dile getiren bir Fransız bilim adamı Emmanuel Amar (56), bu konuyla ilgili çalışma yapıldığını söyledi.

19 Kasım Pazartesi günü İsrail Times gazetesinde çıkan habere göre, Emmanuel Amar çevrecilerin ve aktivistlerin desteğini aldı, ancak bilim dünyasının birçok temsilcisi araştırmacının saldırısına uğradığını belirtti..

Amar bir yandan halkı korkutmakla suçlanırken Santé Publique France şu anda açıklanamayan 25 vakayı araştırıyor. Geçen ay hastanelere gelen 11 şüpheli vaka Remere Sağlık Merkezi tarafından incelemeye alındı. Remera Sağlık Merkezi 1957-1962 yılları arasında meydana gelen binlerce bacaksız çocuk doğumu sonrası 1973 yılında Talidomid skandalı sonrası oluşturuldu ve doğum kusurlarının izlenmesinden sorumlu.

Ancak Amar, sorunun geri döndüğünü savunuyor çünkü Fransa'da son on beş yılda en az 25 vaka olduğunu söylüyor.

50 ve 60'lı yıllarda binlerce çocuk ciddi deforme olmuş veya eksik bacakla dünyay gelmişti. Yapılan incelemelr sonrası bunun hamile kadınlara verilen Talidomid ilacı yüzünden olduğu ortaya çıkmıştı. Hamilelikte yaşanan mide bulantıları için verilen ilacın 1960 yılında kullanımı yasaklanmıştı.

Talidomid Skandalı

Tramadol ilk olarak, iki Yahudi tarafından geliştirilmiş. Nazi kamplarındaki mahkûmlar üzerinde denenmiş bir ilaç. İngiliz Contergan Kurbanları Derneği Başkanı Martin Johnson ise onun ilk olarak IG Farben firmasının Fransa şubesinde Rhone Poulenc´te üretildiğini söylüyor.

Contergan / Tramadol adıyla ticarileşen bu ürünün etken maddesi ‘thalidomide'dir. İlk olarak, sinir gazı Sarin'e panzehir olarak üretildiği ileri sürülür. İkinci üretimi ise Grünenthal yapar. Hitlerin adamlarının bir bölümü de bu firma ile irtibatlıdır. Auschwitz, Mauthausen, Sachsenhausen gibi toplama kamplarında kamp şefi, doktor ve müfettiş olarak çalışan eski savaş suçlusu en az 5 doktor ve kimyacının, Grünenthal ilaç firmasında çalıştığı ortaya çıkarılır. Bu Nazi suçluları sıradan görevlerde değil yöneticidirler. Görevleri de Contergan yani Tramadol'u üretmektir.

Hitlerin, Tifus ve Virüs Araştırma Enstitüsü Müdür Yardımcısı olarak görev yapan Heinrich Mückter bunlardan biridir. 1946 yılından itibaren de Grünenthal'da Contergan adlı bu soykırım ürününün üretim sorumlusu olur.

Kaynak: www.dunyabulteni.net

Güncelleme Tarihi: 23 Kasım 2018, 11:53