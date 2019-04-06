Hava kirliliği nedeniyle çocukların ömürleri ortalama 20 ay kısalacak

Hava kirliliği , 2017'deki her 10 ölümden bir tanesinin sorumlusu olarak gösteriliyor. Yarattığı tehlike, trafik kazaları ve sigara kaynaklı ölümlerle yarışır hale geldi.

Hava kirliliği, kronik obstrüktif akciğer hastalığından kaynaklanan küresel ölümlerin % 41'inin, Tip 2 diyabetin % 20'sinin, akciğer kanserinin % 19'unun, kalp hastalıklarının % 16'sının ve inme ölümlerinin % 11'inin sorumlusu olarak gösteriliyor.

Ortalama hayat süresinin kötü hava koşulları nedeniyle en fazla kısalacağı yer ise Güney Asya ülkeleri.

Çocukların ortalama ömürlerinin Güney Asya'da 30 ay, Sahra Altı Afrika'da 24 ay, Doğu Asya'da 23 ay, Kuzey Afrika ve Orta Doğu'da 18 ay, Latin Amerika'da 9 ay kısalacağı tahmin ediliyor.

Global olarak ise 20 aylık bir kısalma öngörülüyor.

Sağlık Etkileri Enstitüsü Başkan Yardımcısı Robert O'Keefe, “Çocukların yaşamının bu kadar kısalması gerçekten çok şok edici oldu. Sihirli bir değnek yok ama hükümetler harekete geçmeli.” dedi.

Unicef'in ​​İngiltere'deki Kampanya Başkanı Alastair Harper ise, “Bu, kirli havanın toplumun en savunmasız gruplarının, yani çocukların sağlığını nasıl etkilediğine dair karamsar bir tabloya işaret ediyor." dedi.

Kaynak: Guardian