İİT’den Peygamber konulu karikatür yarışmasına kınama

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İİT (İslam İşbirliği Teşkilatı), Hollanda’nın aşırı sağcı ‘Özgürlükler Partisi’ başkanı Geert Wilders’in duyurduğu İslam peygamberi Hz. Muhammed konulu karikatür yarışmasını kınadı. İİT Genel Sekreteri Yusuf bin Ahmed el-Useymin yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamasında El-Useymin: ”İfade özgürlüğü, dinlere saygı ilkesine aykırı olarak başkalarının duygularını incitmek değildir” dedi.

Wilders, geçtiğimiz aylarda Hollanda parlamentosunda Hz. Muhammed konulu karikatür yarışması düzenleyeceğini açıklamıştı. Birçok kesim, Wilders’in Müslümanları kışkırtma amacıyla yapmak istediğini belirtiyor.

Geçmişte de benzer provokasyonlarda bulunan Hollandalı milletvekili sosyal medyadan yaptığı açıklamada: “Özellikle İslam’a karşı düşünce özgürlüğü baskı altında. Bunu hiçbir zaman kabullenemeyiz” dedi.

