İncil Müzesi’nden tomar açıklaması

Hristiyanlar için kutsal olarak değerlendirilen günümüz İncil’inde yer alan “Ölü Deniz Tomarları” ile ilgili ses getirecek bir olay yaşandı. ABD’de bulunan bir İncil Müzesi tarafından yapılan açıklamada, söz konusu yazıtların beşinin sahte olduğu belirtildi.

ABD’deki İncil Müzesi tarihi yazıtların 16 parçasını analiz için Almanya’ya göndermişti. Yapılan analizlerde beş parçanın tarihi kayıtlarla tutarsızlıklar arz ettiği dile getirilmişti.

Yazıtlar, 1947 yılında Ölü Deniz yakınlarında bir çoban tarafından bulunmuştu.

Kaynak: www.dunyabulteni.net