İnfaz timi Kırmızı Bülten'le aranacak

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili 20 şüpheli hakkında kırmızı bülten çıkarıldı.

Adalet Bakanlığı tarafından Twitter'dan yapılan açıklamada, Kaşıkçı cinayetiyle ilgili 15 Kasım 2018'de 18 şüpheli ve 21 Aralık 2018'de de 2 şüpheli hakkında kırmızı bülten talebinde bulunulduğu anımsatıldı.

Açıklamada, İnterpol Genel Sekreterliğince başvuruya istinaden toplam 20 şüpheli hakkında kırmızı bülten çıkarıldığı kaydedildi.

Bülten uyarınca, 20 şüpheli dünyanın her yerinde aranacak.

Suudi gazeteci Kaşıkçı, evlilik işlemleri için 2 Ekim 2018'de gittiği Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürülmüştü.

Kaynak: AA

Güncelleme Tarihi: 14 Mart 2019, 20:07