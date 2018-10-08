İnterpol Başkanına rüşvet suçlaması

Çin Kamu Güvenliği Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Uluslararası Polis Teşkilatı'nın (İnterpol) istifa eden Başkanı Meng Hongwei'nin "Rüşvet alıp verme' şüphesiyle Çin'de sorguda olduğu açıklandı.

Toplantının ardından yapılan açıklamada Bakanlığın, Çin Komünist Partisi Merkezi Disiplin ve Denetleme Komisyonu'nun yürüttüğü soruşturmanın arkasında olduğu belirtildi.



Hongwei'nin halen yardımcılık görevini yürüttüğü Kamu Güvenliği Bakanlığı'nın web sitesinden duyurulan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Meng Hongwei hakkında rüşvet alıp verme ve ayrıca yasaların ihlali şüphesi ile açılan soruşturma son derece zamanında, kesinlikle doğru ve akıllıca bir adım"



Interpol'den yapılan yazılı açıklamada ise Meng Hongwei'nin istifa ettiği açıklandı.

Kaynak: www.dunyabulteni.net

Güncelleme Tarihi: 08 Ekim 2018, 12:00