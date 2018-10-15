Kaşıkçı olayı ortak heyetin masasında

Kayıp gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın kaybolmasıyla ilgili Türkiye ve Suudi Arabistanlı yetkililer tarafından oluşturulan çalışma grubu İstanbul’da göreve başladı.

Washington Post yazarı Kaşıkçı'nın, Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'na girdikten sonra kaybolmasıyla ilgili oluşturulan ortak çalışma grubunda yer alan Suudi ve Türk yetkililer, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde bir araya geldi.

Kaynaklardan alınan bilgiye göre, Ortadoğu'nun en etkin gazetecilerinden biri olarak gösterilen Washington Post yazarı Cemal Kaşıkçı'nın 2 Ekim'de resmi işlemler için Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'na girmesinin ardından kendisinden haber alınamamasıyla ilgili kapsamlı soruşturma devam ediyor.

Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne saat 13.00 sıralarında gelen Suudi ve Türk yetkililer, toplantı yapıyor.

Kaynak: www.dunyabulteni.net

