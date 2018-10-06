Kayıp İNTERPOL Başkanının eşi polis korumasında

Çin’e gittikten sonra bir daha kendisinden haber alınamayan Interpol Başkanı Meng Hongwei’den 25 Eylül’den beri haber alınamadığı ortaya çıktı. Meng’in eşinin de aldığı tehditler nedeniyle polis korumasına alındığı açıklandı. Fransa ise Başkan Meng’in bulunması için Çin ile temas halinde olduklarını duyurdu.

Uluslararası Polis İşbirliği Teşkilatı Interpol Başkanı Meng’in kaybolduğunun ortaya çıkmasının ardından yeni gelişmeler yaşandı. Çin’e gittikten sonra ortadan kaybolan Meng’in ailesinin son olarak 25 Eylül’de kendisiyle görüştükleri belirlendi. Fransız polisi ilk olarak Meng’İn 29 Eylül’de kaybolduğunu açıklamıştı.

Çin tarafından herhangi bir resmi açıklama gelmezken, Meng’in Lyon’da yaşayan eşinin de tehditler aldığı kaydedildi. Çinli kadına sosyal medya ve telefonlar aracılığıyla tehditler geldiği belirlendi. Tehditlerin ardından Başkan Meng’in eşi Fransız polisi tarafından korumaya alındı.

Hong Kong merkezli bir gazete ise Başkan Meng’in Çinli yetkililer tarafından sorgulandığını öne süren bir haber yayınladı. Ancak haberde Meng’in ne için ve nerede sorgulandığına dair bilgi verilmedi.

Olayın ortaya çıkmasının ardından merkezi Fransa’nın Lyon kentinde bulunan Interpol’den kısa bir açıklama yapıldı, konun Çin ve Fransız yetkilileri ilgilendirdiği belirtildi.

Bu açıklamanın ardından akşam saatlerinde Fransa İçişleri Bakanlığı konuyla ilgili bir duyuru yayınladı. Bakanlık konuyla ilgili olarak Çin tarafıyla iletişim halinde olduklarını ve gelişmeler nedeniyle ‘şaşkınlık’ yaşadıklarını kaydetti. Bakanlık ayrıca Meng’in eşine yöneltilen tehditler nedeniyle de endişe duyduklarını vurguladı.

Başkan’ın kayıp olduğu ortaya çıktıktan sonra Euronews’e açıklamalarda bulunan Interpol yetkilileri, Başkanın kurumun işleyişinden sorumlu olduğunu ifade ederek konu hakkındaki incelemenin Çin ve Fransız yetkililerini ilgilendirdiğini söyledi.

Daha önce Çin Güvenlik Bakan Yardımcılığı da yapan Meng Hongwei, 2016 yılında Interpol başkanlığına seçilmişti. İnsan hakları grupları, Pekin hükümetine yakın olması nedeniyle Meng’in Interpol’e başkan seçilmesine karşı çıkmıştı.

Kaynak: euronews