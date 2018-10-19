Kilise krizinde dikkat çeken gelişme

Kiev yönetimi, Ukrayna Ortodoks Kilisesi’nin Rus Ortodoks Kilisesi’nden ayrılmasından sonra ilginç bir karara imza attı. Hükümet, Kiev'deki Aziz Andreas Kilisesi'ni Fener Rum Patrikhanesine devretme kararı aldı.

Kilise krizinde dikkat çeken gelişme

Ukrayna Meclisi, Kiev'in önemli sembollerinden Aziz Andreas Kilisesinin İstanbul'daki Fener Rum Patrikhanesine devredilmesine karar verdi. 

Karar, Ukrayna Ortodoks Kilisesinin Rus Ortodoks Kilisesinden ayrılıp bağımsız olmak için yaptığı talebin Fener Rum Patrikhanesi tarafından 11 Ekim'de kabul edilmesinden sonra alındı.

Ukrayna parlamentosu, tarihi kilisenin "dua, ayin ve dini tören" için Fener Rum Patrikhanesi tarafından kullanılmasına ilişkin kararı oyladı. İzin kararının 30'a karşı 237 oyla çıktığı öğrenildi. 

18. yüzyılda inşa edilen kilisenin ücretsiz olarak Fener Rum Patrikhanesi tarafından kullanılmak üzere devredileceği, ancak mülkiyetinin Ukrayna'da kalmaya devam edeceği açıklandı.

Ukrayna Meclisi’nin kararını memnuniyetle karşılayan Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko, bu hamlenin Ukrayna Ortodoks Kilisesini bağımsızlığa yakınlaştırdığını belirtti. Poroşenko, Facebook üzerinden yaptığı paylaşımda, "Aziz Andreas Kilisesi temsilcilik olarak kullanılmak üzere Konstantinapol Kilisesine devredildi" ifadelerini kullandı. 

Rus Ortodoks Kilisesi, Ukrayna Kilisesi’nin bağımsızlık başvurusunu kabul etmesi nedeniyle Fener Rum Patrikhanesi ile tüm ilişkileri kesme kararı almıştı. Rus Kilisesi, dışarıdan talimat almakla suçladığı Patrikhane’yi artık tanımadığını açıklamıştı.

Rus Ortodokslar, bundan böyle Fener Rum Patrikhanesi’ne ait kiliselerdeki ayinlere katılamayacak.

Kaynak: www.dunyabulteni.net
 

Güncelleme Tarihi: 19 Ekim 2018, 11:55
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