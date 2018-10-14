Konsolosluk önünde bekleyiş sürüyor

Washington Post yazarı gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın, 2 Ekim'de evlilik işlemleri için gittiği ve bir daha çıkmadığı Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu önünde basın mensuplarının bekleyişi sürüyor. Konsolosluk önünde birçok yerli ve yabancı basın mensubunun olduğu belirtiliyor.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Ortadoğu'nun en etkin gazetecilerinden biri olarak gösterilen Cemal Kaşıkçı'nın kaybolmasına ilişkin soruşturma da devam ediyor. Levent'teki başkonsolosluk binası önünde yerli ve yabancı basın mensupları sabah saatlerinden bu yana bekleyişi sürüyor. Basın mensupları polis bariyerleriyle çevrili başkonsolosluk binası önünde zaman zaman canlı yayın yaptıkları görülüyor.

Hafta sonu olması nedeniyle başkonsolosluğun olduğu konsolosluğun bulunduğu sokakta hareketlilik yaşanmadığı bildirildi.

KAYIP GAZETECİ KAŞIKÇI OLAYI

Suudi reformistler için önemli bir platform olan Al Watan gazetesine katkı veren ve aynı zamanda Washington Post gazetesinde de yazılar yazan Kaşıkçı'dan, 2 Ekim Salı günü resmi işlemler için Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'na gittikten sonra bir daha bir daha haber alınamamıştı.

Emniyet kaynaklarınca yapılan değerlendirmede, Kaşıkçı'nın gittiği Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'ndan bir daha çıkmadığı teyit edilirken, başkonsolosluk binasında aynı saatlerde, 2 uçakla İstanbul'a gelen, aralarında yetkililerin de yer aldığı 15 Suudi vatandaşının bulunduğu, bu kişilerin daha sonra geldikleri ülkelere döndüklerinin belirlendiği ifade edilmişti.

Kaynak: www.dunyabulteni.net