Konsoloslukta araç hareketliliği 

Polis bariyerleriyle çevrili başkonsolosluk binası önünde çok sayıda yerli ve yabancı gazetecinin bekleyişi sürerken Levent'teki Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğuna dört araçla gelen 11 kişi, konsolosluk binasına girdi. Araçların sivil plakalı olduğu görüldü.

Söz konusu kişiler, basın mensuplarına herhangi bir açıklama yapmadı.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Al Watan gazetesine büyük katkılarda bulunan, Ortadoğu'nun en etkin gazetecilerinden biri olarak gösterilen Washington Post Yazarı Cemal Kaşıkçı'nın 2 Ekim'de Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğuna girmesinin ardından kendisinden bir daha haber alınamamasıyla ilgili kapsamlı soruşturma devam ediyor.

Kaynak: www.dunyabulteni.net



Güncelleme Tarihi: 12 Ekim 2018, 15:09