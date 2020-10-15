Koronavirüsün ikinci dalgasına tepki olarak ülkeler gıda stoklamaya başladı

Koronavirüsün ikinci dalgasının küresel ticarete zarar verebileceğinden korkan ülkeler gıda stoklamaya başladılar.

Salgının "çiftliklerden işletmelere" tedarik zincirini bozduğu söyleniyor.

Bu daha önce dünya mağazalarında boş raflara neden oldu. Bu nedenle tüketiciler, gelecekte tedarik kesintileri olasılığını göz önünde bulundurarak tasarruf etmeye karar verdiler.

Böylece Ürdün rekor buğday rezervleri biriktirdi. Mısır, Nisan ayından bu yana alımlarını yüzde 50'den fazla artırdı. Tayvan ve Çin, stratejik gıda rezervlerini artırdı.

Ajansa göre, Karadeniz bölgesindeki tüketici talebi ve kuraklık nedeniyle mısırdan şekere kadar ürün fiyatlarında artış yaşandı.

Kaynak: Bloomberg

Güncelleme Tarihi: 15 Ekim 2020, 13:41