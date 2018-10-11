Kremlin kiliselerin bölünmesine karşı

Ortodoks Kilisesi Meclisi'nin Ukrayna Ortodoks Kilisesi'ne bağımsızlık verilmesi yönünde karar vermesi halinde Kremlin yönetiminin nasıl bir tepki vereceği sorulan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, "Rus Ortodoks Kilisesi'nin bu konudaki tutumunu biliyorsunuz. Elbette Ortodoks dünyasında derin bir bölünmeye yol açacak adımların atılmasını istemeyiz" ifadelerini kullandı.

RUS ORTODOKS KİLİSESİ'NDEN AYAKLANMA UYARISI

Bu arada Rusya Ortodoks Kilisesi Dış İlişkiler Dairesi Başkanı Metropolit Hilarion da Ukrayna Ortodoks Kilisesi'nin ayrılması yönünde karar verilmesi halinde insanların sokağa çıkarak tepki göstereceklerini açıkladı.

Kazakistan'daki bir dini kongrede karar alıcılara uyarıda bulunan Hilarion, "Elbette insanlar sokağa çıkacak ve kutsal makamları protesto edecek" dedi.

GÖZLER FENER RUM PATRİKHANESİ’NDE

Ukrayna Ortodoks Kilisesi'nin Moskova'daki Rus Ortodoks Kilisesi'nden ayrılma yolundaki talebine İstanbul Fener Rum Patrikhanesi'nin bu hafta kesin yanıt vereceği tahmin ediliyor.

Ukrayna'da bazı din adamları, Moskova kiliselerine karşılık, Kiev Patrikhanesi, Ukrayna Ortodoks Kilisesi ve Ukrayna Bağımsız (Otosefal) Ortodoks Kilisesi'ni kurduklarını açıklamışlardı.

Ancak Ortodoksluk mezhebinde bu yapılanmanın geçerli olabilmesi için bu kiliselerin, Fener Rum Patrikhanesi ya da diğer patrikhanelerin yarısı tarafından kabul edilmesi gerekiyor.

Moskova Patrikhanesi, Kiev Kilisesi'nin bağımsızlık talebi konusunda Fener Rum Patrikhanesi'nin Kiev'e iki temsilci göndermesi üzerine sert bir açıklama yaparak İstanbul'daki kilise ile ilişkilerini dondurma kararı almıştı.

Kaynak: www.dunyabulteni.net

