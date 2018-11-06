Küresel sinir krizi

İrfan Husain



Etrafa baktığımızda, dünyanın büyük bir kısmının sinir krizi geçirdiği görülüyor. Bütün bölgeler toplumu parçalamakla tehdit eden kötü görüntülerle sarsılıyor. Amerika'dan Asya'ya, kutuplaşma derinleşiyor ve insanlar gitgide kutuplara ayrışıyor.

İktidar sınıfları ile yönetilen arasındaki sosyal sınıf ayrılığı her geçen gün büyüyor.

Nüfus artışı, bu bölünmeleri harekete geçiren faktörlerden biri olarak öne çıkıyor. Yoksul ülkeler daha fazla işsizlik sıkıntısı çekerken genç nesile iş imkânı sağlayamadıkça, işsizler daha müreffeh bir ortamda daha iyi bir yaşam için yasadışı yollar bulmaya çalışıyor. Yasallık ve yönetişimde çöküş, bu yönelime negatif katkıda bulunuyor. Özellikle Batı'da sosyal ve politik sorunlar, göçmen karşıtı bir geri tepmeye neden olduğundan, göçmenlerin kapıları kapanıyor.

Almanya bu konudaki en önemli örnek. Popüler ve etkili Başbakan Angela Merkel, bir kaç yıl önce Almanya'ya girmesi için neredeyse Suriye'den yaklaşık bir milyon mülteciye izin verme politikası için gittikçe sertleşen bir sağcı seçmenin tepkisiyle karşılaştı. Bu kadar çok yabancının varlığı, Alman toplumunu on yıllardır derinden derine kutuplaştırdı. Merkel üç dönem Başbakanlığının ardından, mevcut görev süresinin bitiminden sonra bırakma kararını açıkladı.

Ya da Brexit tartışmasının başladığı İngiltere'yi ele alalım. AB'den ayrılacağını açıkladığından bu yana kararın zorlukları ile başetmeye çalışıyor. Hükümet, normalde AB'den gelen gıda, ilaç ve diğer temel malları ithal etmek için gemiler kiralamayı planlıyor. Limanlardaki gümrük denetimleri fikri, hükümete kâbuslar gösteriyor. Planlar içinde limanların yakınındaki bazı otoyolların bazı kısımlarının kamyonların beklediği büyük otoparklara dönüştürülmesi de bulunuyor. Şimdiye kadar, herhangi bir gümrük kontrolüne girmek zorunda kalmadan feribotlara biniyorlardı.

Önde gelen ticari ve bürokratik güçlükler dışında, Brexit meselesi aileleri birbirinden ayırdı. Britanya'yı bu belirsiz ve potansiyel olarak yıkıcı konuma iten Brexiters'ı seçenler suçlanmaya başladı. Brexit'e oy verenler silahlarına yapışıyor.

Göç konusunda Orta Amerika ülkesi Honduras'tan birkaç bin erkek, kadın ve çocuk, Amerika'ya kadar yürüyerek ilerliyor. Göçmenlerin sınırı geçmesini önlemek için orduyu konuşlandırmaya söz veren ABD Başkanı Donald Trump her zamanki rijit tavrı demokratlar tarafından tepki ile karşılanıyor.

Dünya genelinde bu üzücü hikaye tekrarlanıyor. Toplumda kırılmaya neden olan bir başka faktör de, daha önce görülmemiş düzeylere çıkmış olan artan gelir eşitsizliğidir. Göze çarpan zenginliğin küçük bir kısmı artık küresel varlıkların büyük bir çoğunluğuna sahip. Alt yarısında neredeyse hiç tasarruf yok. Zenginliğin bu adaletsiz dağılımı, politik kargaşaya beslenen zenginlere karşı büyüyen bir kırgınlığı körüklüyor. Bu, ABD başkanlığını Trump'a teslim eden popülist fenomenin yanı sıra, sahip olmayanların kızgınlığını ifade eden bir dizi diğer sağcı politikacıya neden olan şey.

Giderek artan bir şekilde, hükümetler süper zenginlik üzerindeki vergileri artırmaya çalışıyorlar, ancak şişirilmiş teknoloji dünyasının Amazon'larının ve Microsoft'larının normal vergi kurallarını atlatmanın yollarını bulduklarını görüyorlar. Vergi avukatları ve onların küresel erişimi, onların kârlarını sıradan insanlara ve işyerlerine açık olmayan bir şekilde değiştirmesine izin veriyor.

Bütün bunların yanı sıra küresel ısınmanın etkisi gittikçe artıyor. Bilim adamları, kutuplarda buz erimesinin neden olduğu yükselen deniz seviyesi konusunda uyarılarını sürdürüyor. Su mevcudiyeti düştükçe kasırga, sel ve fırtınaların sayısı artıyor.

Bu krizlerle yüzleşildiğinde, süper zenginlerin bu sarsıntıdan kaçmak için yöneldikleri yol ise farklı ülkelere kaçmak. En güzel seçenek olarak da bu tür şiddet değişikliklerine daha az eğilimli yerler. Yeni Zelanda, barışçıl, müreffeh ve istikrarlı bir ülke olması ile tanınıyor. Ayrıca çoğu yerden coğrafi olarak uzak olmanın avantajından yararlanıyor. Bazı zengin yabancılar, varlıklarını servetlerine ve yaşam tarzlarına yönelik yıkıcı değişikliklere karşı bir önlem olarak Yeni Zelanda'dan toprak satın almaya başladılar bile.

Yeni Zelanda'da mülke olan ilginin artması, pazarda fiyatlandırılan yerli halktan keskin eleştiriler alan arazi fiyatlarında bir artışa neden oldu. Buna karşılık, hükümet, yabancılara arazi satın almak için yeni kısıtlamalar ve vergiler ekledi. Eminim süper zenginlere aynı türden bir güvenlik sunan başka çekici adalar da vardır.

Ancak yoksullar için, yaşadıkları yoksulluk ve güvensizlikten tek kurtuluş, gelişmiş dünya oluşturmakta yatıyor.

Kaynak: Dawn, www.dunyabulteni.net