Kuzey Kore'den ABD'ye yönelik sert açıklama

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12 Haziran'da ABD Başkanı Donald Trump ile Kuzey Kore lideri Kim Jong Un arasında gerçekleşen tarihi zirve sonrası iki ülke arasında ılımlı bir yaklaşım oluşmuştu. Kuzey Kore'ye giden ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, Kim Jong Un'a iletmek üzere Trump'ın hediyesi Elton John albümü 'roket adam' albümünü de götürmüştü.

Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığından bir yetkili, Kuzey Kore haber ajansı KCNA'ya yaptığı açıklamada, ABD heyetinin Kuzey Kore yönetimini zorla ve tek taraflı olarak nükleer silahsızlanmaya zorladığını ileri sürdü.

Ancak görüşmeler sonrası Kuzey Kore'den çok sert açıklama geldi. Kuzey Kore, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun katıldığı nükleer müzakereler konusunda sert bir açıklama yaparak, ABD'nin nükleersizleştirme taleplerinin tek taraflı çıkara dayalı olduğunu söyledi ve Pompeo ile yapılan görüşme 'esef verici' olarak nitelendirildi. Washington'u nükleer denemeler konusundaki baskı uygulama denemeleri konusunda suçladı. "Beklentilerimiz ve umutlarımız çok safmış, aptalca denilebilir" açıklaması yapıldı.

Kuzey Koreli yetkili, nükleer silahsızlanma için "aşamalı" ve "eş zamanlı" bir yaklaşımın benimsenmesi gerektiğini vurguladı.

POMPEO: VERİMLİ GEÇTİ

Güney Kore haber ajansı Yonhap'ta yer alan habere göre, Pyongyang'daki temaslarını tamamlayarak Tokyo'ya hareket eden Bakan Pompeo uçakta basın mensuplarının ziyaretle ilgili sorularını yanıtladı.

Odağında nükleer silahsızlanma konusunun yer aldığı görüşmelerin "verimli geçtiğini" belirten Pompeo, "İhtilafa düştüğümüz konular var fakat temel konuların hemen hepsinde ilerleme kaydettik." dedi.

Güncelleme Tarihi: 07 Temmuz 2018, 18:07