Kuzey Kore’ye insan hakları uyarısı

Kyodo haber ajansından alınan bilgilere göre BM Raportörü Tomas Ojea Quintana, Kuzey Kore ile Güney Kore ve ABD arasında düzenlenen görüşmelere değinerek, "Güvenlik, barış ve refah konularındaki önemli ilerlemeye rağmen Kuzey Kore'deki insan hakları durumu şimdilik değişmedi." ifadelerini kullandı.

Değişiklikleri, Kuzey Kore'de uzun süredir beklenen barışı başarma ümidi sunan "olağanüstü gelişmeler" olarak tanımlayan Quintana, insan hakları konusunda daha fazla çaba sarf edilmesi gerektiğini belirtti.

Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in ve Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, 27 Nisan'da iki ülke sınırındaki Panmunjom ateşkes köyünde bir araya gelmişti. Zirve sonunda yayımlanan ortak açıklamada, Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan tamamen arındırılması ve mevcut ateşkesin kalıcı barış anlaşmasına dönüştürülmesi için görüşmelere başlama konusunda anlaşmaya varıldığı dile getirilmişti.

Moon ve Kim, nisan ayında yapılan tarihi zirvenin ardından 26 Mayıs'ta da bir araya gelmiş ve ülkeleri arasındaki barış sürecini değerlendirmişlerdi.

Diğer yandan, ABD Başkanı Donald Trump ile Kim, 12 Haziran'da Singapur'da bir araya gelmiş, zirvenin ardından iki lider Kuzey Kore'nin nükleer silahlardan arındırılması konusunda anlaşmaya varmıştı.

BM, Kuzey Kore'ye insan hakları konusunda belli aralıklarla uyarılarda bulunuyor.

Kaynak: www.dunyabulteni.net