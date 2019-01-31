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Milli Görüş teşkilatlarından Uygur Türkleri için çağrı

Millî Görüş ve bölge teşkilatları cumartesi günü Çin konsoloslukları önünde Uygur Türklerine yapılan zulme karşı bir araya gelecek

Milli Görüş teşkilatlarından Uygur Türkleri için çağrı

İslam Toplumu Millî Görüş ve bölge teşkilatları (IGMG) tarafından 2 Şubat 2019 günü Çin Halk Cumhuriyeti konsoloslukları ve büyükelçilikleri önünde, Uygur Türklerine yapılan zulme karşı bildiri okunacak.

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