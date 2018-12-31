Mormonlar Kimdir?

FETÖ bağlantısı sebebiyle Türkiye'de bir dönem tutuklu bulunan ve ABD - Türkiye arasında uzun zaman pazarlık sözkonusu olan Rahip Brunson’ın Mormon Kilisesi üyeleri ile bağlantısı olduğu iddiası sonrası, Mormonların ne oldukları ve amaçlarının ne olduğu merak konusu oldu.

Sovyetler Birliği 1991 yılında düştüğünde, kilise kendisini ateizmin on yıllardır devlet politikası olduğu bir bölgede kurma fırsatı buldu. Misyonerleri ziyaret etme çabalarıyla, Rusya'daki Mormon varlığı hızla büyüdü: 1991'de 300 kayıtlı üye varken on yıl sonra sayı 14 bin olduğu öne sürülüyor. Bugün Mormon kilisesi, Rusya'da 23 bin taraftarı olduğunu iddia ediyor.

Amerika’da 1830 yılında “Tanrı’nın tek ve gerçek kilisesi” iddiasıyla ortaya çıkan Mormonlar’ın ilk peygamberi Joseph Simith, kutsal metinleri ise Mormon Kitabı olarak kabul ediliyor. Bu inanç grubuna mensup kişilerin Türkiye’deki sayıları net olarak bilinmezken, bazı çevrelerin iddiası Mormonlar’ın hem ABD, hem da Türkiye’de FETÖ’cülerle istihbarat paylaşımında bulunduğu yönünde.

Mormonlar, Türkiye’deki dini ritüellerini İstanbul Levent’te bulunan Mormon Kilisesi’nde sürdürüyor. Tanıtımlarını ise sosyal medya üzerinden yapıyorlar. Kendi kutsal kitapları Mormon Kitabı, isteyenlere ücretsiz olarak gönderiliyor. Türk Bayrağı ve Atatürk sembollerini sıklıkla kullanıyorlar

İstanbul Aydın Üniversitesi Uluslararası Ticaret Bölüm Başkanı Ramazan Kurtoğlu, Mormonlar’ın Evanjelistler’den sonra Türkiye’de gizli faaliyet yürüten ikinci hareket olduğuna dikkat çekiyor.

“Bu dini oluşum kendisini kayıp iki İsrail kabilesinden biri olarak kabul ediyor. Mormonların, Utah, San Diego ve Şikago’da devasa ibadethaneleri var. Kendilerini Hristiyan, Yahudi olarak sayıyorlar. Türkiye’ye yönelik çok ciddi anti Türk- İslam anlayışları var. Şanlıurfa’dan Antalya’ya kadar olan bölgeyi kendilerine vaat edilmiş toprak görüyorlar. Katolik ve Ortodoks Hristiyanlar bu inanç grubundan rahatsız. Mormonlar, Amerikan çöllerinde yetişen Jasua ağacını kutsal sayıyor. Amerikan Kongresi’nde 5 Mormon temsilci var. Çok eşlilik ve aile içi evlilikler bu grupta oldukça yaygın. Mormonlar ve FETÖ terör örgütü arasında derin bağlar var. Bir kısım FETÖ’cü akademisyen özellikle Utah merkezli olarak bu oluşuma ait üniversitelerde doktora yapmaya devam ediyor.”

Yehova Şahitleri Rusya'da yasak

2017 nisan Yehova Şahitleri grubunun faaliyetleri Rusya'da yasaklandı. Yaklaşık 170 bin üyesi olduğu varsayılan grubun mülklerine el koyuldu. Terör grupları ile eşdeğer pozisyonda yargılanan grubun 5 bin üyesi çoktan Rusya'dan başka ülkelere kaçtı. Resmi açıklamalarda 5 bin yehova şahidi üyesinin Nisan 2018'den bu yana Finlandiya'ya göç ettiği belirtiliyor. Rusyada şu an Yehova Şahitleri üyesi 100 den fazla kişi hakkında soruşturma davası devam ediyor.

Rusya'da toplam 3 milyon üyesi olan Hare Krishna hareketi ve çeşitli Protestan mezheplerine toplumu proselize etmekten (başka bir dine mensup kişiyi kendi dinine çevirmek) para cezaları kesiliyor. Ekim 2017’de, bir Rus Hindu, St. Petersburg’da yoga hakkında bir konferans verdi ve yasadışı misyonerlikle suçlandı

Rusya'da Mormonlar

Rus devlet medyası uzun süredir Mormonizmi tehlikeli bir oluşum olarak tanımladı. Kilisenin Amerikan kökenleri casusluk için kullanıldığının kanıtı olarak gösterildi.

Tver'in Kıyamet Katedrali'ndeki bir Ortodoks rahip olan Georgy Belodurov, Rus Mormonları hakkındaki açıklamasında, Batı'da daha iyi bir yaşam beklentisi ile kandırıldıklarını belirtiyor. “Bazı insanlar için Amerika, cennetin hüküm sürdüğü ve bir süt ve bal ülkesinde yaşadığınız güvenli bir cennettir. Ve Mormon kilisesi her şeyden önce daha iyi bir yaşam vaadi ile insanları baştan çıkarıyor." yorumu yapıyor.

Rus Mormonları ilk kilise inşaatı ile birlik sağlamaya çalışıyor

2018 yılı Nisan ayında, Salt Lake City'deki Mormon liderliği Rusya'daki ilk tapınağını inşa etmeyi planladığını açıkladı. Şu anda 50'den fazla Rus kentinde toplantı evleri var. Rus tapınağının nerede ve ne zaman ortaya çıkabileceği belirsizliğini koruyor.

ABD merkezli bir Mormon araştırmacısı olan Matt Martinich, Nisan ayındaki kilise inşaası ilanını Rusya'dan ayrılan Mormonların akışını durdurma çabası olarak görüyor. "Büyümedeki yavaşlama son zamanlarda yüksek seviyelerde göçle daha da artmıştır" diyerek, kilisenin Rusya'daki en büyük zorluğunun üyelerini orada tutması gerektiğini de sözlerine ekledi.

Kaynak: www.dunyabulteni.net

Güncelleme Tarihi: 31 Aralık 2018, 12:49