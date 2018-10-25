NATO'dan Rusya'ya gözdağı

NATO'nun "Trident Juncture 18" tatbikatı Norveç'te başladı. Tatbikata 29 müttefik ülkenin ve bazı NATO ortaklarının katıldığı açıklandı. Soğuk Savaş'tan bu yana ittifakın en büyük ve kapsamlı askeri tatbikatı olan "Trident Juncture 18" 25 Ekim-7 Kasım arasında yapılacak. Tatbikata 50 bin asker, 250 uçak, 65 gemi ve 10 bin araç katılıyor.

Kuzey Amerika ve Avrupa'nın farklı yerlerinden Ağustos ayında harekete geçen tüm askeri personel ve gerekli araçların Norveç'e ulaştığı belirtildi.

Tatbikat, NATO'nun Napoli'deki Müşterek Kuvvet Komutanlığı Komutanı Oramiral James G. Foggo tarafından yürütülüyor.

5. MADDE CANLANDIRILACAK

NATO üyesi 29 ülke ve ortaklar Finlandiya ve İsveç'in katılacağı tatbikat yoğun olarak Norveç'te yürütülüyor.

Ancak deniz tatbikatı için Kuzey Atlantik ve Baltik Denizi, hava tatbikatları için de Finlandiya ve İsveç'in hava sahaları da kullanılıyor.

Katılımcılar tüm müttefiklere kolektif savunma taahhüt eden ittifakın 5'inci maddesini "hayali" ancak "gerçekçi" bir senaryoyla tatbik ediyor.

Senaryoda "Güney güçleri" ile "Kuzey güçleri", müttefik Norveç'e yönelik bir saldırı senaryosu çerçevesinde savaşıyor.Tatbikat, bir ittifak üyesi saldırıya uğradığında NATO güçlerinin hızlı bir şekilde saldırı altındaki müttefikin "egemenliğini tekrar inşa etmek" için harekete geçme kabiliyetini ölçmeyi hedefliyor.

Norveç, Rusya’ya yakın olması nedeniyle işgal tehdidini en çok hisseden Avrupa ülkelerinden biri. Bu nedenle NATO’nun Norveç’te yaptığı tatbikatın Rusya’ya bir mesaj olduğu yorumları yapılıyor.

Kaynak: www.dunyabulteni.net

Güncelleme Tarihi: 25 Ekim 2018, 17:49