NATO’da gündem Balkanlar

Türkiye'yi Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun temsil ettiği NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı, NATO karargahındaki toplantıyla devam ediyor. Toplantının ikinci günü NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg’in açılış konuşmasıyla başladı. Stoltenberg yaptığı konuşmada, Batı Balkanlar'ın güvenliği ve istikrarının ittifak için çok önemli olduğunu vurguladı.

Makedonya'yı, isim konusunda yaptığı anlaşmadan sonra ulusal prosedürleri yerine getirmesinin ardından NATO'nun 30'uncu üyesi olarak görmek için sabırsızlandıklarını söyleyen

Stoltenberg, Bosna Hersek'in de NATO operasyonlarına değerli katkılar sağladığını aktardı.

NATO Genel Sekreteri, "Bosna Hersek'in de Avro-Atlantik yolculuğunu destekliyoruz." dedi.

NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın bugünkü bölümünde, Bosna Hersek'in Yıllık Ulusal Programı'nı sunması için ittifakın hazır olduğunu onaylaması bekleniyor. Program, ülkenin siyasi, ekonomik ve savunma reformları yapmasını gerektiriyor.

Kaynak: www.dunyabulteni.net

