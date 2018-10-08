Nobel ödüllü gazeteciden Kaşıkçı tepkisi

Nobel ödüllü gazeteci Tevekkül Karman, Cemal Kaşıkçı'nın kaçırılmasının çok büyük bir insanlık suçu olduğunu vurguladı. Konuyla ilgili açıklama yapan Karman, "Buradan nereye geçtiği ve ne durumda olduğu, hangi zorluklar içerisinde tutulduğu hakkında bir bilgimiz yok. Bu durumda biz Demokratik Devrimler Arap Meclisi olarak bu yapılan eylemi kınıyoruz ve bununla alakalı bütün sorumlulukları Suudi Arabistan rejiminin istihbaratına yüklemekteyiz. Bu eylem kesinlikle bir tahkikattan geçmeden kabul edilemeyecektir ve bu tahkikatın uluslararası bir mahkeme düzeyinde, uluslararası düzeyde yapılması gerekiyor. Bununla alakalı bütün sorumlular, bütün işbirlikçiler soruşturulmalı ve hiçbir şekilde suçlarından ve sonuçlarından kaçmamaları gerekiyor. Artık canilerin bu sorumluluklarından kaçmamalarının vakti geldi. Bundan sonra da herhangi bir kaçışı kabul etmeyeceğiz." dedi.

Kaşıkçı'nın durumu ile ilgili bir an önce bilgi sahibi olmak istediklerini belirten Karman, "Kaşıkçı, eğer tutukluysa ani bir şekilde bırakılmasını talep ediyoruz. Suudi Arabistan hapishanelerinde yapılan işkenceleri kesinlikle kabul etmiyoruz. Suudi yetkililerin bir an önce bu politikalarından vazgeçmelerini talep ediyoruz. Arap Meclisi olarak, daha fazla bir arada bulunmamız gerektiğini, yeni bir Arap Projesini başlatmaya davet ediyoruz. Vatandaşlık temelli bir devletin kurulmasını, bu devletin içinde de ajanlığın olmamasını istiyoruz." sözlerini dile getirdi.

Meclis üyeleri ve Arap aydınları, politikacılar, basın mensupları ve Arap vatandaşlarının olayı protesto ettiklerini dile getiren Karman, uluslararası camiayı Arabistan otoritesine baskı yapmaya çağırdı.

Karman, Demokratik Devrimler Arap Meclisi adına yaptığı açıklamada, Cemal Kaşıkçı'ya yapılanlar hakkında kesinlikle susmayacaklarını vurguladı.

Kaynak: www.dunyabulteni.net