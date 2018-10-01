Ortodoks dünyada siyasallaşan din tartışmaları

Ukrayna'nın bağımsız kilise kurma isteğini değerlendiren Hristiyan teolog ve uzmanlar, talebin Ortodoks kiliseleri arasında bölünmüşlük tartışmalarına yol açtığına ve son gelişmelerin siyasi boyutunu izliyor.

Kiev İlahiyat Akademisi Rektör Yardımcısı Aleksandr Trofimiuk, "Ukrayna, bağımsız bir ülke olduğu için bağımsız kilisesini de kurmayı hak ediyor" dedi. Rus Ortodoks Kilisesi Teologu Andrey Kuraev ise, "Fener Rum Patrikhanesi, ilk önce Ukrayna'daki bağımsız cemaatler arasında birliği sağlamalı" ifadelerini kullandı.

BAĞIMSIZ UKRAYNA KİLİSESİ, ORTODOKS DÜNYAYI BÖLDÜ

Ukrayna'nın milli değerlerini savunacak bağımsız kilise kurma isteği, Fener Rum Patrikhanesi ve Rus Ortodoks Patrikhanesi arasındaki ilişkileri son noktaya getirdi. İki patrikhane arasındaki çekişmenin gündeme gelmesi üzerine Ortodoksluğun siyasallaştığını ve politik şartların öne çıktığını savunan uzmanlar, Kiev'in talebinin Ortodoks dünyasını bölebileceği görüşünü paylaşıyor.

Ukrayna'daki Kiev Patrikhanesi'nin bağımsızlığının tanınması talebini İstanbul'daki Fener Rum Patrikhanesi'ne iletmesi üzerine Ortodoks kiliseleri arasında gerilen ilişkiler, Hristiyanlığın siyasallaştığı tartışmalarını gündeme getirdi.

PARÇALANMA YAŞANABİLİR

Almanya'daki Münster Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Thomas Bremer ise gidişatın diğer Ortodoks kiliselerinin nasıl davranacağına bağlı şekilleneceğini söyledi. Bremer, "(Ukrayna kilisesi) Her iki kiliseden birinin tarafında mı yer alacak yoksa tarafsız kalmaya mı çalışacak. En kötü senaryo ise bunun Ortodoks dünyasında bir parçalanmaya yol açması." sözlerini kullandı.

Genel Kilise, Doğu Kilisesi Çalışmaları ve Barış Araştırmaları Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bremer, Fener Rum Patrikhanesi'nin geçmişte de kiliselere bağımsızlık verdiğini hatırlatarak, 16. yüzyılda Rus Ortodoks Kilisesi'nin, 1920'li yıllarda ise Polonya ve Sırbistan Ortodoks Kiliselerinin bağımsızlık kazandığını hatırlattı.

Kaynak: www.dunyabulteni.net



