Prens Selman Arjantin’de diplomatik temaslarına devam ediyor

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'da yer alan habere göre, G20 Zirvesi'ne katılmak üzere Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te bulunan Veliaht Prens Bin Selman, Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile bir araya geldi.

Görüşmede, ikili ilişkiler, siyaset, güvenlik, ekonomi, yatırım, tarım ve enerji alanlarında işbirliğini arttırma meselelerinin masaya yatırıldığı bildirildi.

Ayrıntılarına ilişkin bilgi verilmeyen görüşmede Suudi Arabistan'ın Hindistan'ın petrol ürünleri ihtiyacını karşılama ve Suudi Arabistan'ın milli petrol şirketi Saudi Aramco'nun burada yatırım imkanlarının ele alındığı da kaydedildi.

Suudi Gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetiyle okların yöneldiği Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın Arjantin'e gitmeden önce çıktığı Arap ülkelerini kapsayan bölge turu bölgesel ve uluslararası kamuoyunda tartışmalara neden olmuş, Tunus’ta geniş çaplı protestolar gerçekleştirilmişti.

Kaynak: www.dunyabulteni.net

Güncelleme Tarihi: 30 Kasım 2018, 11:40