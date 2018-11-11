Putin 1.Dünya Savaşı'nı bitiren anlaşmayı kutlamaya gidiyor

Rusya Başkanlık Sarayı Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Fransa’da düzenlenen Birinci Dünya Savaşı’nın bitişinin 100. yıl dönümü anma törenlerine katılmak üzere başkent Paris’e gideceğini duyurdu. Peskov, Putin’in Paris’teki programa kısa bir ziyarette bulunacağını tüm programlara katılmayacağını belirtti.

100 yıl önce bu vagonda 1. Dünya Savaşı'nda Batı Cephesinde silahların susmasını sağlayan ateşkes imzalandı. Ancak hükmü 15 yıl bile sürmedi.

İki ateşkes anlaşmasına ev sahipliği yapan Orient Express'in parçası olmuş vagon ise savaş sonunda ateşe verildi.

Kaynak: www.dunyabulteni.net