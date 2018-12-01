Putin ile Trump arasında gayrı resmi görüşme

Rusya Devlet Başkanı Putin'in ABD Başkanı Trump ile G20 zirvesinde görüştüğü iddia edildi.

Putin ile Trump arasında gayrı resmi görüşme

Kremlin kaynaklarına dayandırılan bilgilere göre Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump arasında son dönemde yaşanan gelişmelere dair kısa bir görüşme gerçekleşti.

İki lider arasında  Kerç Boğazı krizi ve Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) toplantısı hakkında fikir alış verişinde bulunulduğu belirtildi.

BEYAZ SARAY DOĞRULADI

Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders yaptığı açıklamada, "Bu tür çok taraflı etkinliklerde olduğu gibi Başkan Trump ve 'First Lady', dün akşamki yemekte Devlet Başkanı Putin de dahil birçok dünya lideriyle gayriresmi şekilde görüştü" ifadesini kullandı.

Kaynak: www.dunyabulteni.net

Güncelleme Tarihi: 01 Aralık 2018, 21:22
YORUM EKLE
Gönder

banner33

banner37