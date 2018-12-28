Rusların Sibirya'ya, Moğol bozkırlarına ve Mısır'a gitmesine ne sebep olacak?

Siyasi arenada ne yapacağı belli olmayan Rusların turizm endüstrisinde de tercihleri sürprizlerle dolu.

Reel gelirleri artmayan Rusların seyahat eğilimlerine bakıldığında, Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü'nün (UNWTO) yaptığı bir araştırmaya göre, gelecek yıl ana turizm merkezi Moğolistan olacak. Son yıllarda, Moğolistan'ın yanı sıra Uruguay ve Paraguay tercihleri ilginç şekilde artmaya başladı.

Diğer önde gelen ülkeler ise Umman, Butan ve Seyşel Adaları.

UNWTO’ya göre, 2018’deki turistlerin çoğu Fransa, İspanya, ABD, Çin ve İtalya’yı ziyaret etti. Rus turistlerin Çin'e seyahatinde son yıllarda gözle görülür bir artış sözkonusu.

Suriye’deki iç savaş, Ukrayna’daki çatışmalar, çok sayıda Afrika ülkesinde yaşanan sürekli çatışma ortamı turistlerin tercihlerinde en önemli kriter.

Fas ve Tunus'ta Avrupa'dan gelen turistler birkaç kez saldırıya uğradıktan sonra eski popülerliğini yitirdi.

Bu nedenle, tüm gezginler şimdi Tristan da Cunha, Tibet, Paskalya Adası, Grönland ve Antarktika adasına bilet rezervasyonu yapmaya başlayabilir.

Kaynak: www.dunyabulteni.net