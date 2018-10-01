Savaş ortasında kalan çocuklar

Yaklaşık 28 milyon mülteci çocuk maruz kaldıkları mevcut çatışmalar, zulüm ve kötü yaşam koşullarından kaçarak farklı ülkelerde yeniden hayata tutunmaya çalışıyor.

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonunun (UNICEF) raporunda yer alan verilere göre, dünya genelinde yaklaşık 28 milyon çocuk savaş, istikrarsızlık, iç çatışma, gıda yetersizliği ve daha iyi bir yaşam arayışı gibi nedenlerle yaşadıkları bölgelerden farklı yerlere göç etmek zorunda kalıyor.

Çocukların 12 milyonu mülteci ve sığınmacı statüsünde bulunuyor. Her 200 çocuktan 1’inin mülteci olduğu günümüz dünyasında ayrıca her yıl 70 bin devletsiz çocuk doğuyor.

İNSAN TİCARETİ EN BÜYÜK TEHDİT

Bunun yanı sıra 2015 ve 2016’da ülkelerinden göç etmek zorunda olan 80 ülkede kayıtlı en az 300 bin çocuğun ailesinden ayrı olduğu belirtiliyor. Verilere göre, Afrika’da 4 milyon, Amerika’da 6,3 milyon, Asya ve Ortadoğu’da toplam 12 milyon, Avrupa’da 5,4 milyon yerlerinden edilmiş, mülteci ve sığınmacı çocuk bulunuyor. Bu çocukların yüzde 61’i ilkokula ve yalnızca yüzde 23’ü ortaokula gidebiliyor. Dünya genelinde insan ticareti kurbanlarının da yaklaşık yüzde 28’ini yerlerinden edilmiş, mülteci ve sığınmacı çocuklar oluşturuyor.

Kaynak: www.dunyabulteni.net



Güncelleme Tarihi: 01 Ekim 2018, 15:03