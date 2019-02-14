Soçi zirvesinden ilk açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, zirvede yaptığı konuşmada, "8 yıldır silahların gölgesinde hayata tutunmaya çalışan Suriye halkı, bizden kalıcı siyasi çözüm yolunda sevindirici haberler bekliyor." dedi.

Rusya Devlet Başkanı Putin, "Şimdi Suriye’nin topraklarının hemen hemen tamamında çatışmasızlık rejimi muhafaza ediliyor. Bu bizim somut ve pozitif ortak neticemizdir." dedi.

'Suriye’deki hayatın normale dönmesi için çalışıyoruz'

"Astana, Suriye için kalıcı bir siyasi çözüm sürecine vesile oldu." diyen Putin, "Rusya, Türkiye ve İran ortak çabalarla Suriye’deki hayatın normale dönmesi için çalışıyor." ifadesini kullandı.

Putin, şunları söyledi:

"İdlib’te gerginliğin azaltılması konusunda anlaşmamız gerekiyor. Bu da teröristlerin varlığına katlanmamız gerektiği anlamına gelmiyor.

Suriye anayasa komitesinin kısa bir süre içerisinde çalışmalarına başlaması büyük önem arz ediyor.”

'Suriye'nin toprak bütünlüğünü vurguladık'

İran Cumhurbaşkanı Ruhani, "Yabancı müdahale ve terör tehdidinden kurtulmuş Suriye'nin önemini görüştük, toprak bütünlüğünü vurguladık." diye konuştu.

Ruhani, "ABD maalesef Suriye'de ve Irak'ta terör gruplarını koruyor. Terör yapılarını kullanarak amacına ulaşmaya çalışıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Güncelleme Tarihi: 14 Şubat 2019, 17:54