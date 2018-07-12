Tayland'daki çocukların kahramanı dalgıcın derin acısı

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Tayland'daki mağarada mahsur kalan 12 çocuk ile antrenörlerini kurtarma operasyonunda büyük payı olan Avustralyalı dalgıç Dr. Richard Harris, operasyon başarıyla tamamlandıktan kısa bir süre sonra babasının hayatını kaybettiği haberiyle yıkıldı.



Yaşları 11 ila 16 olan 12 çocuk ile 25 yaşındaki antrenörleri, 23 Haziran'da Tham Luang Nang Non Mağarası'na yaptıkları gezide mağaranın girişinin sularla kapanmasının ardından içeride mahsur kalmıştı.

Kayıp grup, mağarada 9 gün süren arama çalışmalarının ardından bulunmuş ancak mağaranın bu bölümünün yağmur sularıyla dolması nedeniyle bulunduktan hemen sonra dışarı çıkarılamamıştı.

Grubun mahsur kaldığı nokta ile mağara girişi arasında birbirine bağlı yaklaşık üçer kilometrelik iki ayrı tünel sistemi bulunuyordu. Bu tünellerde sel sularıyla kaplı çok sayıda dar geçit ve galeriler yer alıp, çocukların buralardan dalarak çıkarılması tek seçenekti.

Ancak dalış eğitimi olmayan ve bir kısmı yüzme dahi bilmeyen çocukların, profesyonel dalgıçların dahi birkaç saatte geçebildiği sel sularıyla kaplı bu geçit ve galerilerden çıkarılması büyük risk taşıyordu.

Başta Avustralyalı dalgıç Dr. Richard Harris olmak üzere uzman dalgıçların olay yerine gelmesiyle çocuklar birer birer kurtarılmaya başlanmıştı.

Mağarada mahsur kalan son 3 çocuk ile antrenörlerinin salı günü mağaradan çıkarılmasıyla pazar gününden bu yana sürdürülen operasyon sona ermişti.

Güncelleme Tarihi: 12 Temmuz 2018, 09:32