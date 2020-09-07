Tokyo Olimpiyatları ‘salgın olsa da olmasa da' gelecek yıl yapılacak

Uluslararası Olimpiyat Komitesi Başkan Yardımcısı John Coates, 2021'e ertelenen Tokyo Olimpiyatları'nın, koronavirüs olsa da olmasa da gelecek yıl yapılacağını söyledi.

Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) Başkan Yardımcısı John Coates, AFP haber ajansına yaptığı açıklamada, Tokyo Olimpiyatları'nın planlandığı gibi gelecek yıl 23 Temmuz'da başlayacağını belirtti.

Japonya'da 2011 yılında meydana gelen büyük deprem ve tsunamiye atfen ‘yeniden inşa’ temasıyla düzenlenmesi planlanan Tokyo Olimpiyatları'nın, ‘tünelin sonundaki ışık, koronavirüsü alt eden oyunlar’ olacağı vurgulandı.

Tokyo 2020 Organizasyon Komitesi Üst Yöneticisi (CEO) Toshiro Muto, temmuz ayında Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın sınırlı seyirciyle düzenlenebileceğini, açılış ve kapanış törenlerinin sadeleştirilebileceğini, tüm ülkelerden heyet ve personel sayısının azaltılabileceğini açıklamıştı.

Olimpiyat Komitesi Başkanı Yoshiro Mori, nisan ayında ise oyunların, 2021'de de yapılamayacak olması halinde ertelenmek zorunda kalacağını bildirmişti.

2020 Tokyo Olimpiyatları'na 200 civarında ülkeden 11 binden fazla sporcunun katılması planlanıyordu.

IOC, 24 Temmuz-9 Ağustos'ta yapılması planlanan 2020 Tokyo Olimpiyatları'nı, sağlık endişeleri yüzünden 23 Temmuz-8 Ağustos 2021'e ertelemişti.

Kaynak: AA