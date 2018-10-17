Türkiye'deki Hristiyanlara Kilise yasaklandı

İstanbul-Kiev-Moskova üçgeninde kilise savaşları büyüyor

Fener Rum Patrikhanesi, Ukrayna Kilisesinin Moskova'dan bağımsızlığını tanıdı. Ortodoks dünyasında soğuk savaş başladı.

Rus Ortodoks Kilisesi kararı "bölücülük" olarak tanımladı, Fener ile ilişkileri tamamen kesme kararı aldı. Rusya Kilisesi bununla da sınırlı kalmadı, Rus Hristiyanların, Türkiye'deki kiliselere gitmesini yasakladı.

Rusya, İstanbul ve Antalya'daki kiliselere gitmeyi yasakladı

Kilise Sözcüsü İgor Yekimçuk "İstanbul ve Antalya da dahil olmak üzere Türkiye’deki tüm kiliseler cemaatimize yasaklanmıştır. Fener’e bağlı bu kiliselere giden din kardeşlerimiz günah işlemiş sayılacaktır" dedi.

Moskova, krizin Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği tarafından tetiklendiğini öne sürüyor.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, "Fener Rum Patrikhanesi, ABD’den gelen emirler doğrultusunda Ukrayna’da dini provokasyon düzenlenmesini desteklemiştir." dedi.

Rusya, Ukrayna'daki 12 bin kilisenin kontrolünü kaybedecek

Ukrayna kanadı ise önemli bir adım attı. Kiev Aziz Andrey Kilisesinin yönetimi Moskova Kilisesinden alınarak Fener Rum Patrikhanesi’ne bırakıldı.

Krizin tek nedeni ruhani temele dayanmıyor.

Ukrayna’da ibadethaneye sahip Rus Kilisesi, kararın resmen ilanı ile birlikte bu taşınmazları kaybedecek. Kiev Kilisesi bu ibadethaneler üzerinde hak iddia edebilecek.

Kaynak: TRT Haber