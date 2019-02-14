Üçlü Zirve'de liderler siyasi çözümden umutlu

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Yoğun bir koordinasyon Suriye krizinin çözümü için çalışmalar yapıyoruz. Bugün krizin çözümü için önemli çalışma alanları belirledik." dedi.

Putin, Suriye’de barışın sağlanması ve Suriye’nin yeniden inşa edilmesi için gerekli sürece Rusya, Türkiye ve İran sayesinde ulaşıldığını belirterek, "İdlib’te çatışmasızlık bölgesi kurulması geçici bir tedbir ve teröristlerin saldırıları cezasız kalmayacaktır. Suriye’de nihai barışın sağlanması ve istikrarın sağlanması için çalışmalarımızı sürdüreceğiz." diye konuştu.

Putin sözlerini şu şekilde sürdürdü: "Suriye’de ateşkesin sağlanması terörle mücadeleye bir zarar vermemelidir. Önemli olan Astana formatındaki üç ülke de iş birliğini pekiştirmeye niyetlidir. Astana formatı önemli olduğunu teyit etmiştir."

"ABD, DEAŞ'lıların bir kısmını Afganistan'a aktarıyor"

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, "ABD, DEAŞ'lıların bir kısmını Afganistan'a aktarıyor. Orta Asya ve diğer bölgeler için çok tehlikeli olabilir. Üç garantör, çatışmaların azalması ve Suriye'nin istikrarının sağlanması için çabalarına devam edecek." dedi.

"Suriye'de yeni dramların yaşanmasını istemiyoruz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Terörün sonu hezimettir. Gerek ülkemizi, gerekse İran'ı hedef alan terör örgütleri eninde sonunda kaybetmeye mahkumdur. Terörün sonu hezimettir. Gerek ülkemizi, gerekse İran'ı hedef alan terör örgütleri eninde sonunda kaybetmeye mahkumdur." dedi.

Erdoğan, ABD'nin Suriye'den çekilme kararına ilişkin, "Sürecin PYD, YPG ve DEAŞ'ın istismar edeceği bir güç boşluğuna mahal vermeden yürütülmesi şarttır." ifadelerini kullandı.

Provokatif girişimlere karşı ortak mücadele

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İdlib muhtırasıyla üzerimize düşeni yapmaya devam edeceğiz." diyerek sözlerini şöyle sürdürdü "Rejimin ateşkese uyması noktasındaki beklentimizi de Rus ve İranlı mevkidaşlarıma ilettim. İdlib'in gerginliği azaltma bölgesi statüsünün korunması ve bölgedeki provokatif girişimlere karşı ortak mücadele etme kararlığımızı teyid ettik."

Erdoğan, Birleşmiş Milletler ile koordinasyon halinde muteber ve dengeli bir komitenin en kısa sürede faaliyete geçmesini arzu ettiklerini dile getirerek, "Üç garantör ülke olarak Suriye ihtilafının, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 2254 sayılı kararı temelinde çözüme kavuşturulmasına yönelik çabalarımızı sürdürmekte kararlıyız. Zirve toplantılarını devam ettirmek hususunda da Sayın Putin ve Sayın Ruhani'yle mutabıkız." dedi.

"Siyasi çözüm umudu daha önce hiç bu kadar filizlenmedi"

Erdoğan, Birleşmiş Milletler ile koordinasyon halinde muteber ve dengeli bir komitenin en kısa sürede faaliyete geçmesini arzu ettiklerini dile getirerek, "Üç garantör ülke olarak Suriye ihtilafının, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 2254 sayılı kararı temelinde çözüme kavuşturulmasına yönelik çabalarımızı sürdürmekte kararlıyız. Zirve toplantılarını devam ettirmek hususunda da Sayın Putin ve Sayın Ruhani'yle mutabıkız." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye krizine siyasi çözüm umutlarının daha önce hiç bu kadar filizlenmediğini söyledi.

"Bu toprakların sahibi Suriye'nin halkıdır"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bizim derdimiz, Suriye'nin toprak bütünlüğünün sağlanmasıdır ama bir an önce Münbiç terör örgütlerinden boşaltılmalı ve İdlib'de terör örgütlerine oyun sahası bırakılmamalıdır. Bu toprakların sahibi Suriye'nin halkıdır." dedi.

Erdoğan, Soçi Zirvesi'nin beşincisinin Türkiye'de yapılacağını söyledi.

Kaynak: AA

Güncelleme Tarihi: 14 Şubat 2019, 18:26