Üreten ile satan arasındaki en büyük farkın adı: Kaşmir

Uzun yıllar önce Afganlıların evlerini ısıtmak ve yemek pişirmek için dağda bayırda odun toplamak için kullandıkları keçilerin tüylerinin ip haline getirildiğindeki değerini öğrenmeleri hayatlarına bir yenilik katmıştı.

Keşmir keçilerinin tüyünden yapılan ipliklerin dokunduğunda binlerce dolara satılan lüks eşyalar haline getirildiğini bilmek hayalleri de büyütmüştü.

Ancak Afgan çiftçileri için hiçbir şey değişmedi. ABD ve Avrupa ülkelerinde yüksek fiyatlara satılan lüks eşyaların birinci halkası olan çiftçiler karın tokluğuna gündelik çalışmaya devam etti.

Dünyanın en büyük üçüncü Kaşmir üreticisi durumundaki Afganistan işleme kapasite eksikliği yüzünden üreticisi olduğu yünün neredeyse tamamını Çin'e göndermek zorunda kalıyor.

Lüks statüsüne rağmen, Afganistan'ın kaşmir çiftçilerinin birçoğu hala aşırı yoksulluk içinde yaşamakta.

Londra, Paris, Milano ve New York'taki en zengin alışveriş merkezlerini dolduran lüks etiketler, aşırı yoksullukla mücadeleden çok uzak görünebilir. Ne de olsa, bin liraya mal olan süveter ve poşetlerin günde 1,25 dolardan az biriyle yaşayan milyonlarca insanla ne ilgisi var?

Kaynak: www.dunyabulteni.net

Güncelleme Tarihi: 23 Kasım 2018, 17:30