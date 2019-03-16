Yeni Zelanda'daki terörist üç yıl önce Türkiye'deymiş

Yeni Zelanda'nın Christchurch kentindeki iki camiye saldıran teröristlerden Brenton Harrison Tarrant'ın 2016'da iki ayrı tarihte Türkiye'de olduğu belirlendi.

TRT World'ün haberine göre, Christchurch kentindeki Nur ve Linwood camilerinde cuma namazı sırasında 49 kişiyi katleden teröristlerden Avustralya vatandaşı Tarrant'ın, 15 Temmuz 2016 FETÖ darbe girişiminden önce 17-20 Mart arasında Türkiye'de bulunduğu, darbe girişiminin ardından 13 Eylül'de tekrar Türkiye'ye geldiği ortaya çıktı.

Türk yetkililer, ikinci gelişinde 43 gün Türkiye'de kalan Tarrant'ın olası bir terör ya da suikast operasyonu gerçekleştirmek için burada bulunmuş olabileceği ihtimali üzerinde duruyor.

Avustralya'da yayın yapan ABC News'in haberine göre de Avrupa, Güney Doğu Asya ve Doğu Asya'ya ziyaretler gerçekleştirdiği ortaya çıkan terörist Tarrant'ın 2018'de de Pakistan'da bulunduğu belirlendi.

Haberde ayrıca Tarrant'ın Kuzey Kore'de de bulunduğunu gösteren fotoğraflara yer verildi.

Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, düzenlediği basın toplantısında, Christchurch kentinde cuma namazı sırasında iki camiye düzenlenen terör saldırısının ardından Avustralya vatandaşı dahil üç kişinin tutuklandığını açıklamıştı. Ardern, tutuklanan kişilerin hiçbirinin daha önce sabıka kaydının olmadığını, Yeni Zelanda'da ya da başka bir yerde istihbarat servisleri tarafından izlenen şahıslar arasında yer almadığını söylemişti.

Güncelleme Tarihi: 16 Mart 2019, 10:14