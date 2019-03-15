banner15

Yeni Zelanda'daki teröristin manifestosunda Kosova’dan da söz ediliyor

Yeni Zelanda'da cami saldırısı yapan terörist yayınladığı manifesto'da Kosova savaşında ABD'in Müslümanlara destek çıkmasının İslam işgalini uzaklaştırma çabasında bulunan Avrupa Hristiyanlarını böldüğünü söyledi.

Yeni Zelanda'daki teröristin manifestosunda Kosova’dan da söz ediliyor

Yeni Zelanda’da cuma namazı saatinde iki camiye yapılan silahlı saldırıda  49 kişinin hayatını kaybettiği olayda Brenton Tarrant isimli Avustralyalı  terörist,  bu saldırıyı gerçekleştirmeden önce yayınladığı Manifesto isimli 74 sayfalık bir dokümanda Kosova’dan da söz ediyor.  Terörist söz konusu belgede  ABD’nin 1999 yılı savaşında Kosova tarafını tutmakla  hata yaptığını belirtiyor.

28 yaşındaki terörist, bu manifestoda  kendisini ve bu saldırıyı gerçekleştirme sebeplerini anlatıyor.  Onlarca sebep arasında başlıcası dünyada beyaz ırk konumuyla ilgili olduğu görülüyor. 

ABD’nin Balkanizasyonuna işaret eden Tarrant; ABD’de insanların kültürel, toplumsal  ve en önemlisi ırk esasınca ayrılması gereğine vurgu yapıyor. 

Avustralyalı terörist, ABD’de beyazlar yönetiminin artmasıyla  artık hiçbir zaman  Kosova’da gibi  bir askeri müdahalenin  olmayacağını belirterken Amerikalıların Kosova konusunda yanlış tarafı tuttuğuna da dikkat çekiyor. 

Manifestoda, Kosova’dan söz eden terörist, ” ABD/NATO Kosova müslümanları tarafında savaştı  ve  İslam işgalini  uzaklaştırma çabasında bulunan  Avrupa Hristiyanlarını böldü” şeklinde ifadeleri kullandı. 

Camiye saldıran teröristin, nefret manifestosunda hazırladığı suikast listesinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Şansölyesi Angela Merkel, Londra Belediye Başkanı Sadık Han gibi isimler de yer aldı. 

Terörist, manifestosunda, Erdoğan'a ilişkin "insanlarımızın en eski düşmanı ve Avrupa'daki en büyük İslami grubun lideri" ifadelerini kullanırken, Avrupa'da yaşayan Türkleri "etnik düşman" şeklinde tanımladı.

Kaynak: Kosova Haber Ajansı, www.dunyabulteni.net

Güncelleme Tarihi: 15 Mart 2019, 16:22
YORUM EKLE
Gönder

banner39

banner36

banner37

banner35