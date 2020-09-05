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Dağıstan camisindeki ağaç yarışmada Rusya'yı temsil edecek

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Dağıstan Cuma Camii'ndeki ağaç Avrupa'da Yılın Ağacı yarışmasında Rusya'yı temsil edecek

Dağıstan Cuma Camii'ndeki ağaç Avrupa'da Yılın Ağacı yarışmasında Rusya'yı temsil edecek

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