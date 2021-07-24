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Denizli'de yetiştirdiği karanfilleri 'çiçek ülkesi' Hollanda'ya ihraç etti

GENEL 24.07.2021, 18:25
Denizli'de yetiştirdiği karanfilleri 'çiçek ülkesi' Hollanda'ya ihraç etti
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Acıpayam'da sera kuran bir girişimci, yetiştirdiği karanfilleri Hollanda ve Rusya'ya satmaya başladı.