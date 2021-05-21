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Derinliği 'kilometre'lerle ifade edilen okyanus çukurları
GENEL
21.05.2021, 17:42
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Dünyada okyanusların en derin noktaları detaylı şekilde ölçüldü.
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#corona virüsü
#koronavirüs
#emine erdoğan
#cumhurbaşkanı erdoğan
#gözaltı
#hindistan su
#Sündüs Sayıcı
#Ankara asılsız bomba ihbarı
#trafik kontrolü
#istanbul TIR
#rejim
#selahattin küçük
#YPG Nusra
#YHT ihale
#Barack Obama Guantamo
#Bosna hava sahası
#Ayşe Sayıcı
#ABD Venezuela
#Muhsin Sayıcı
#Dünyanın en büyük Mushafı